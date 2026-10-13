La China Suárez subió una foto con una famosa y la borró: ¿se pelearon?

Eugenia la China Suárez volvió a quedar en el centro de todas las miradas tras una llamativa maniobra digital que encendió las alarmas. La reconocida actriz coincidió con su excompañera Emilia Attias en el boliche Tequila, en una noche donde estuvo acompañada por Mauro Icardi tras la separación del jugador de Wanda Nara. En ese lugar, ambas se fotografiaron juntas, dejando ver el lindo momento que compartieron entre sonrisas y un cálido abrazo.

Aquel retrato fue subido al principio por una agencia especializada en marketing de influencers mediante una publicación acompañada por la frase Lo admitimos, no superamos Casi Ángeles. Con ese mensaje apelaron de manera directa al sentimiento nostálgico de los admiradores que siguieron de cerca la producción de Cris Morena. La repercusión del posteo se trasladó de inmediato al entorno digital con miles de reacciones por parte de los fanáticos.

La China Suárez no quiso quedarse afuera del homenaje a su pasado televisivo y republicó esa misma imagen dentro de sus historias personales. Para hacer la publicación aún más emotiva, eligió acompañarla con la canción Que nos volvamos a ver, un histórico tema musical interpretado por la agrupación TeenAngels. Sin embargo, toda la ilusión de los seguidores se derrumbó cuando el contenido desapareció repentinamente del perfil de la artista.

La intempestiva eliminación generó múltiples dudas respecto al vínculo actual entre las actrices, dado que en la foto se las notaba muy compinches y sonrientes. Aunque la imagen mostraba un afectuoso reencuentro, la decisión de remover la historia alimentó los rumores de un conflicto posterior. Por el momento, ninguna de las dos figuras públicas realizó declaraciones para aclarar la razón de este sorpresivo movimiento en las plataformas digitales.