La China Suárez sufrió la traición de su mejor amiga: "Con Pampita y..."

La actriz China Suárez, el futbolista Mauro Icardi y la modelo Pampita volvieron a quedar en el centro de la escena mediática tras un particular movimiento digital. Mientras la artista mantiene sus compromisos profesionales en pausa a la espera de definiciones sobre el futuro deportivo del delantero, una llamativa publicación alteró la tranquilidad en su entorno. Todo ocurrió cuando Caro Nolte, representante y confidente de la actriz, compartió material de trabajo junto a la ex de Benjamín Vicuña en un centro comercial.

La representante acudió a un compromiso comercial en Unicenter para representar a varias figuras de la agencia Multitalent. En dicho lugar coincidió con la famosa conductora y otras celebridades de la moda. Sin dudarlo, subió imágenes del encuentro a sus plataformas digitales y la propia modelo decidió replicarlas al instante. La acción fue interpretada por muchos seguidores como un gesto desleal hacia la expareja de Benjamín Vicuña, sumando tensión a una relación tensa.

Este cruce en plataformas digitales se suma a un desliz reciente que tuvo como protagonista a la jurado del bailando. Semanas atrás, la modelo reposteó por equivocación una imagen donde la actriz lucía un vestido de diseño. Sobre ese hecho, la panelista Yanina Latorre explicó que se le chispoteó, para mí le quiso decir "mirá esta pelotuda", y ahí divina, lo borró. Lejos de dramatizar, la involucrada respondió con un meme humorístico para cerrar el asunto.

Posteriormente, la ex conductora compartió otro mensaje desde Nueva York con la frase tengo la mente haciendo tic tac, lo que reavivó las especulaciones sobre indirectas dirigidas a la actual pareja del deportista. Por ahora, la artista prefiere mantener el silencio desde su residencia mientras sus allegados continúan con sus agendas laborales habituales.