La China Suárez traicionó a Icardi y firmó un acuerdo con el novio de Wanda

La causa judicial que enfrenta Mauro Icardi suma nuevos elementos determinantes vinculados a la investigación penal iniciada tras el conflicto ocurrido el viernes 6 de noviembre en la denominada casa de los sueños. En medio de este escenario complejo, la atención se centra en la situación procesal de la China Suárez y Martín Migueles, quienes podrían ser convocados formalmente a declarar como testigos en el expediente.

Ambos protagonistas quedaron en el centro de la escena después de que salieran a la luz diversas conversaciones y registros de aquel día crítico. Durante el operativo policial que se desplegó en el lugar, la actriz y Migueles estuvieron presentes e incluso se difundió una imagen donde se los veía intentando tranquilizar a la hija mayor de Wanda Nara y del futbolista tras los pedidos desesperados de auxilio.

Desde el ámbito legal, la licenciada Mattera, integrante del Ministerio Público Tutelar, resaltó en un chat que las menores se encontraban junto a Eugenia tras desatarse la tensión. Por su parte, la propia adolescente le había enviado un mensaje directo a Martín Migueles para relatarle lo sucedido y pedirle que concurriera a rescatarla porque se negaba a permanecer en el domicilio.

La situación podría derivar en un contrapunto jurídico respecto de la validez de los testimonios ofrecidos por el entorno cercano. Sobre este punto, la periodista Marcela Coronel reveló que "Mauro podría oponerse a que Migueles sea testigo por la relación con Wanda", mientras que el entorno de la conductora no tendría ningún reparo en que la China declare ni en que se periten los dispositivos electrónicos secuestrados.

Hasta el momento, las declaraciones testimoniales que ya constan en el expediente corresponden únicamente a Wanda Nara y a la menor presuntamente afectada por los hechos. Desde ambas partes involucradas solicitaron formalmente a la Justicia la realización de una Cámara Gesell, al tiempo que Mauro Icardi se presentó de forma voluntaria en el juzgado para brindar su versión asistido por su nuevo abogado penalista, Francisco Oneto.