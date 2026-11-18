Un nuevo capítulo del escándalo mediático entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez salió a la luz luego de que Ángel de Brito revelara un supuesto affaire en París protagonizado por la actriz y Leandro Paredes. El conductor de LAM aportó detalles inéditos sobre este encuentro secreto que involucra al actual jugador de Boca Juniors y campeón del mundo con la Selección Argentina, reavivando una vieja polémica que parece no tener descanso en el mundo del espectáculo.

El rumor original nació días atrás en el programa A la Barbarossa, donde Analía Franchín lanzó una versión explosiva sobre lo ocurrido en la capital francesa. Según explicó la panelista, la noche en la que Mauro Icardi pactó encontrarse con la ex de Benjamín Vicuña no hubo intimidad entre ellos, sino que la actriz habría pasado esa velada con otro importante futbolista argentino cuya identidad prefirió resguardar por respeto a su grupo familiar.

Tras las repercusiones iniciales y las dudas que manifestó Yanina Latorre al asegurar que no recordaba el nombre del deportista cuando fue consultada en LAM, Ángel de Brito retomó el tema en su ciclo de streaming Ángel Responde. Allí, el periodista planteó un enigmático frente a su audiencia adelantando que el protagonista de la historia era una figura destacada de la Scaloneta que hoy milita en uno de los clubes más grandes del país.

Para resolver el misterio en vivo, el conductor leyó información de su teléfono y lanzó la primera pista clave sobre el apellido del jugador. "Acá me dice una fuente que el jugador con el que habría salido la japonesa es uno que tiene apellido de algo que hay varias veces en una casa", señaló el periodista ante la atenta mirada de su equipo de trabajo.

Inmediatamente, la panelista La Barby incentivó a los espectadores a arriesgar nombres en la transmisión en vivo diciendo "A ver si lo dicen en el chat". Al observar las respuestas del público, el conductor sumó un detalle físico determinante al leer un mensaje y comentar "Ojos lindos, bien", acortando cada vez más el margen de error sobre la identidad del futbolista involucrado.

La velocidad de los usuarios sorprendió al conductor, quien bromeó al aire sobre la rapidez de su comunidad frente a sus propios compañeros. "Muy bien, las bondiolas son más rápidas que nuestra producción, que nos están mirando con cara de '¿qué está diciendo este boludo?'", lanzó entre risas mientras los comentarios apuntaban todos hacia el mismo deportista.

Finalmente, sin dejar lugar a mayores dudas sobre a quién se refería su información, Ángel de Brito validó las deducciones de los seguidores que nombraban a Leandro Paredes como el amante de la China Suárez en París. "Ese, chicos", sentenció el periodista en su ciclo, confirmando de este modo el nombre al que apuntaba el enigmático aunque la versión aún no cuenta con confirmación oficial de los protagonistas.