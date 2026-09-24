La China Suárez volvió a copiar a Wanda Nara y los fans no la perdonaron

El cruce fashionista entre Wanda Nara y la China Suárez sumó un nuevo capítulo en el mundo digital. Cada movimiento de ambas genera atención inmediata y esta vez fue una elección de indumentaria la que desató todo tipo de especulaciones entre los usuarios.

La presentadora asistió al evento de MasterChef Celebrity luciendo un pantalón cargo camuflado de tiro alto combinado con una prenda superior blanca de mangas largas. El conjunto no pasó desapercibido en la velada y rápidamente comenzó a circular en las plataformas digitales.

Pocas horas después de aquella presentación la actriz compartió en sus historias una imagen luciendo un pantalón de estampa militar muy parecido de corte ancho acompañado por una campera en tono oscuro y gorra. La similitud entre ambas elecciones de vestuario despertó reacciones inmediatas y comentarios de todo tipo en el entorno virtual.