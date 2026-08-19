La China Suárez y la confirmación de que su hija si se va a Turquía con ella

La China Suárez decidió enfrentar las versiones que circulaban sobre la relación con su hija mayor mediante un posteo revelador. Esta reacción surgió después de que Yanina Latorre sugiriera la existencia de un cortocircuito entre la artista y Rufina, la niña que tuvo junto a Nicolás Cabré. La información indicaba una supuesta resistencia de la joven a trasladarse nuevamente a Europa para convivir con su madre y Mauro Icardi.

La controversia se originó cuando la panelista brindó detalles sobre los motivos que alejarían a la adolescente de los planes familiares en el exterior. Al respecto, Latorre manifestó que "A mí me dijeron que la nena más grande, Rufina, no quiere volver a Estambul, porque claro: está acá el papá, el hockey, es adolescente, no es fácil". Estas afirmaciones ponían el foco en las actividades deportivas y los afectos locales de la menor como los principales impedimentos para su mudanza a Turquía.

Frente a este escenario, la artista compartió con sus seguidores una fotografía capturada durante una jornada de cuidados en una peluquería. En la imagen, madre e hija posan juntas luciendo sus cabelleras largas y realizando el gesto de un corazón con sus manos. Para acompañar la publicación, la protagonista de diversas producciones incluyó la frase "Día de peluquería con mi Rufita" con el objetivo de demostrar la sintonía que mantienen en el presente.

Con este gesto público, la artista buscó desactivar las especulaciones sobre un conflicto interno o una negativa rotunda por parte de su hija ante el futuro viaje. El registro digital se presentó como una respuesta silenciosa pero contundente a los trascendidos sobre la dinámica familiar. Así, la publicación reforzó la imagen de unidad entre ambas en un momento donde las versiones mediáticas apuntaban a una distancia en sus intereses personales.