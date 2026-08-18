La China Suárez y la provocación que desató el escándalo con Vicuña

La tensión entre los protagonistas sumó un nuevo capítulo tras una serie de publicaciones cruzadas en plataformas digitales. Todo comenzó cuando la China Suárez mostró que sus hijos pasaron el día del niño junto a ella en su vivienda.

Poco después, Benjamín Vicuña compartió una imagen de una cena con sus hijos y su madre, donde se notó la ausencia de Amancio, el menor de la familia. Mientras tanto, Magnolia y sus hermanos mayores sí formaron parte de la captura familiar.

En el mismo momento en que el actor chileno subía esa fotografía, Suárez publicó una imagen abrazada a Amancio en la cama acompañada por la palabra "Siempre" y un emoji de corazón.

Durante la mañana del lunes, la actriz volvió a mostrarse compartiendo tiempo con el pequeño. Este gesto fue interpretado como un mensaje directo hacia Vicuña, evidenciando que el niño no se encontraba con su padre en ese momento de festejo.

Este contexto precede al sorpresivo descargo de Mauro Icardi. Aunque Vicuña se refirió a sus hijos en el programa PH sin mencionar al futbolista, la reacción de Icardi fue contundente.

En su mensaje, el deportista cuestionó el rol paterno del actor con frases directas. "Me preocuparía por intentar verlos y estar con ellos. Más que eso, me preocuparía porque te quieran ver" fue una de las sentencias más fuertes del futbolista, sugiriendo que los menores podrían no tener deseos de vincularse con su padre.