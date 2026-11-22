La China Suárez y Mauro Icardi protagonizan una nueva escapada romántica en tierras uruguayas y el viaje ya genera repercusiones en el mundo del espectáculo. El delantero del Galatasaray logró cruzar el charco tras gestionar y obtener una autorización judicial indispensable para poder salir del país. Ya instalados en Uruguay, la pareja aprovecha los días de descanso realizando diversas actividades al aire libre, entre las que se destacan los paseos a caballo y un tradicional asado.

El motivo principal de este traslado hacia el país vecino responde a una exclusiva invitación realizada por la reconocida diseñadora de indumentaria Natalia Antolin y su pareja, Ever Miguez. Ambos organizaron una celebración privada en la que tanto la actriz argentina como el futbolista formaron parte destacada de la selecta lista de invitados. Como suele ocurrir con cada movimiento de esta mediática relación, las postales y los videos del encuentro no tardaron en multiplicarse a través de las diferentes plataformas digitales.

Sin embargo, hubo una publicación en particular que captó toda la atención de los seguidores y encendió las alarmas sobre un posible paso por el altar. La propia Natalia Antolin compartió en su perfil social una fotografía donde se la ve disfrutando de la piscina junto al productor audiovisual Mancha Latorre, quien también mantiene un estrecho vínculo de amistad con la actriz. El detalle que desató una ola de especulaciones en internet fue la única palabra con la que la diseñadora decidió acompañar dicha captura: “Padrinos”.

Rápidamente, los usuarios de las redes sociales comenzaron a elaborar teorías sobre un inminente casamiento entre la cantante y el deportista, asegurando que ya habían elegido a los testigos de la ceremonia.

Dada la histórica cercanía que tanto Antolin como Latorre mantienen con la artista, la versión de una boda secreta cobró mucha fuerza en cuestión de minutos. No obstante, la verdadera razón detrás de esa dedicatoria dista mucho de un compromiso matrimonial, ya que ambos son en realidad los padrinos de Magnolia, la hija que la actriz tuvo anteriormente junto a Nicolás Cabré.