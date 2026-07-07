La China Suárez y su amante automovilista: "No dan las fechas"

El escenario del primer encuentro entre la China Suárez y el piloto de automovilismo Franco Deambrosi habría sido el set de filmación de la segunda temporada de En el Barro. Durante el programa Intrusos se brindaron precisiones sobre esta relación que comenzó a circular tras una publicación de Yanina Latorre.

Marcela Baños explicó que la ficción de Underground requería conductores reales para las escenas de acción del personaje de Victorio D’Alessandro. En ese contexto la periodista afirmó que "Ahí se conocen Franco y la China" ante la mirada atenta de sus colegas.

La noticia causó impacto inmediato en el panel donde Marcela Tauro consultó con asombro "¿¡Él es actor!?" al enterarse de la participación del deportista. Sin embargo se aclaró que Deambrosi no tuvo un guion sino que trabajó como doble de riesgo en la pista.

Según los datos aportados por Rodrigo Lussich las grabaciones se extendieron desde el dos de julio hasta el 14 de septiembre de 2024. En esos meses Mauro Icardi aún se encontraba en pareja con Wanda Nara lo que añade complejidad a la cronología del supuesto affaire.

Existen versiones encontradas sobre el inicio de la relación. Natalie Weber sostuvo que el acercamiento ocurrió recién en noviembre de 2024 mientras el piloto se recuperaba de una lesión. Por otro lado Camilo García cuestionó la actitud del corredor y señaló que "No da la fecha porque quiere seguir especulando con el misterio y que sigamos hablando de él" en relación a sus respuestas esquivas.

El piloto rompió el silencio mediante sus redes sociales con un descargo enigmático. En sus historias de Instagram expresó que "Hay conexiones que no necesitan títulos, fotos ni confirmaciones para existir, y eso solo nosotros lo sabemos" dejando entrever la existencia de un vínculo.

Para cerrar su mensaje el joven piloto de la categoría 88 manifestó que "Mientras algunos intentan entender qué pasa, yo sigo enfocado en lo mío. Nos vemos en la pista. #88" manteniendo su perfil profesional. Esta situación coincide temporalmente con otros rumores que vincularon a la actriz con Franco Colapinto en Madrid durante noviembre del mismo año.