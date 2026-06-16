La cifra millonaria que la novia de Mac Allister rechazó para un documental

A pocas horas de que la Selección Argentina comience su camino en una nueva Copa del Mundo, se conoció un detalle económico vinculado al documental Muchachas. La producción de Telefe, que busca mostrar la intimidad de las parejas de los futbolistas conocidos como la Scaloneta, enfrentó la baja de Ailén Cova. La actual novia de Alexis Mac Allister no solo pidió que se quiten las escenas que grabó durante 2024, sino que también descartó un pago significativo.

El periodista Ángel de Brito fue el encargado de revelar el monto exacto que la joven decidió no percibir. Según explicó el conductor en sus redes sociales, "Ella no quiso participar de la prensa, a pesar de los 10 mil dólares que ofrecían las plataformas a las mujeres de los jugadores". Esta determinación se dio en medio de la expectativa por el estreno del especial que retrata el costado más personal de quienes acompañan a los deportistas.

La decisión de la influencer estaría motivada por el clima de hostilidad que percibe en el entorno digital. Desde el inicio de su vínculo con el mediocampista, Cova ha recibido constantes críticas y comentarios negativos vinculados al conflicto mediático con Cami Mayan. A esto se suman versiones sobre un posible distanciamiento con otras parejas del plantel nacional, lo que habría reforzado su deseo de mantenerse al margen de la prensa del documental.

A pesar de la oferta de las plataformas, Cova prefirió priorizar su perfil bajo y evitar el impacto de una mayor exposición mediática. La noticia generó diversas reacciones entre los seguidores del fútbol y el espectáculo, ya que se trata de una de las apuestas más fuertes de la señal televisiva para la previa del torneo internacional.