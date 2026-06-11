La cifra millonaria que separa a Fátima Florez de su ex Norberto Marcos

La separación de Fátima Florez y Norberto Marcos ha entrado en una etapa crítica tras haber compartido 22 años de vida en pareja. A tres años de la ruptura, el periodista Juan Etchegoyen brindó precisiones sobre la herencia en juego, que incluye inmuebles y dinero. Según el cronista de Mitre Live, el inventario es amplio ya que "Hay 3 departamentos en la Ciudad de Buenos Aires, plata en efectivo los derechos artísticos".

Uno de los puntos de fricción se encuentra en la distribución de las viviendas. Sobre este aspecto, la intención del productor fue informada por el periodista al explicar que "Él quiere dos departamentos de Belgrano y el tercero, dejárselo a Fátima. Dicen que esos dos tendrían juntos el mismo valor que el tercero que ella tiene". Esta propuesta habría generado malestar en la humorista, quien prefiere no hablar del tema ante la prensa.

Sin embargo, la controversia principal no se limita a las propiedades inmobiliarias. Etchegoyen sostuvo que "La mayor diferencia se genera por los derechos artísticos. Él considera que fue el creador del fenómeno Fátima y que por eso, merece una compensación económica". Norberto Marcos fundamenta su reclamo en su rol como mentor de la carrera de la imitadora.

El periodista detalló que este "Es el punto más importante porque ella puede decir que es la talentosa sobre el escenario y eso le permitió crecer y posicionarse en el medio pero él cree que todo eso se conoció gracias a que él la produjo".

En cuanto a las cuentas bancarias, existe una versión sobre una suma de dinero líquido de gran magnitud. Al referirse a este capital, Etchegoyen comentó que "Me hablan de una cifra cercana al millón de dólares y que sería dividido en partes iguales pero esto no está confirmado".

El litigio legal ha permanecido detenido durante dos años, lo que ha desgastado el vínculo personal. Actualmente, la relación entre ambos se encuentra "en el peor momento" mientras aguardan la audiencia de este miércoles, clave para resolver el conflicto patrimonial.