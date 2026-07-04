Argentina logró avanzar a los octavos de final del Mundial 2026 tras una ajustada victoria por 3-2 ante Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami, en un partido que tuvo un desarrollo mucho más parejo de lo esperado y que terminó siendo tendencia global también en redes sociales.

El conjunto africano fue una de las grandes sorpresas del encuentro, no solo por el rendimiento colectivo sino también por la actuación de su arquero, Vozinha, quien se transformó en uno de los nombres más mencionados de la jornada por sus intervenciones decisivas que mantuvieron con vida a su equipo durante gran parte del partido.

Argentina abrió el marcador con Lionel Messi, pero Cabo Verde reaccionó y logró incomodar constantemente al equipo dirigido por Lionel Scaloni, que no pudo imponer con comodidad su jerarquía habitual. En ese contexto, el partido se volvió de ida y vuelta y con varias situaciones de peligro en ambas áreas.

Lisandro Martínez y Cristian “Cuti” Romero completaron los goles del conjunto argentino, mientras que Cabo Verde descontó y mantuvo la incertidumbre hasta el final, generando un cierre tenso en Miami.

Tras el encuentro, la actuación del equipo africano fue ampliamente reconocida en redes sociales, donde usuarios destacaron la intensidad del planteo y la figura de Vozinha, que fue protagonista de una ola de memes por sus atajadas, salidas y reacciones durante el partido.