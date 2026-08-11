La CMSJ recibió a la Cámara Chileno-Alemana de Comercio

La Cámara Minera de San Juan (CMSJ) recibió en su nueva sede institucional a una comitiva internacional del programa MinJust, en el marco de una reunión de trabajo orientada a fortalecer la formación de capital humano y la transferencia tecnológica para el sector minero.

La comitiva está integrada por representantes de la Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria (AHK Chile), financiada por la Unión Europea y el BMZ de Alemania, e implementada por la GIZ, que desarrollan el proyecto MinJust ("Minería Sustentable para una Transformación Justa").

Durante el encuentro, las partes avanzaron en el diseño de una agenda conjunta enfocada en dos pilares fundamentales para la industria minera: la formación del capital humano y la transferencia tecnológica.

Un paso estratégico para San Juan

Desde la CMSJ destacaron que formar parte activa de estas plataformas internacionales es fundamental para seguir consolidando a San Juan como el motor de los minerales estratégicos, garantizando un crecimiento sostenible y con fuerte arraigo local.

La entidad subrayó que el diálogo con actores internacionales permite acceder a experiencias, conocimientos y tecnologías que pueden aplicarse en la provincia, potenciando el desarrollo de la actividad minera y generando nuevas oportunidades para los sanjuaninos.

La Cámara Minera de San Juan estuvo representada en la reunión por su directora ejecutiva, Sandra Barceló, quien encabezó el encuentro en la nueva sede institucional de la entidad, ubicada sobre calle Perito Moreno 219 Sur, entre Laprida y San Rafael.

El encuentro forma parte de una agenda de vinculación internacional que la CMSJ viene impulsando para posicionar a San Juan en el mapa global de los minerales estratégicos y fortalecer el desarrollo de proveedores locales.