La coalición de izquierda de España, pendiente de una consulta independentista en Cataluña

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La posibilidad de que España tenga el primer gobierno de coalición progresista en cuatro décadas de democracia dependerá de lo que hagan los independentistas de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) con el resultado previsible de una consulta que el lunes harán a sus militantes.



Todo depende del partido que lidera el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras desde la cárcel, donde cumple una pena de 13 años por sedición, por su papel en el fallido proceso de secesión de 2017.



Si la cúpula de ERC no levanta su veto a la reelección del socialista Pedro Sánchez, entonces no habrá gobierno.



Sin embargo, lo que inicialmente parecía una catástrofe para la coalición acordada entre el Partido Socialista (PSOE) de Sánchez, y la fuerza de izquierda Unidas Podemos (UP), liderada por Pablo Iglesias, puede terminar siendo exactamente lo contrario.



El anuncio de ERC de que el lunes próximo hará una consulta entre sus militantes para que decidan si respaldan a la cúpula partidaria en su estrategia de negociación, cayó ayer como una bomba, ya que todo apuntaba a que haría saltar por los aires la posibilidad de que haya gobierno tras las elecciones del 10 de diciembre.



¿Está de acuerdo con rechazar la investidura de Pedro Sánchez si previamente no hay un acuerdo para abordar el conflicto político con el Estado a través de una mesa de negociación?", es la pregunta que ERC hará a los miembros de su partido.



Un "sí" de los militantes, como se espera, deja no obstante las manos libres a la cúpula independentista para negociar con el PSOE sobre una base lo suficientemente ambigua y sin incluir demandas mucho más complejas de satisfacer como la amnistía a los presos secesionistas, el reconocimiento del derecho de autodeterminación, o un referéndum.



"El diálogo es imprescindible", aseguró hoy Iglesias haciendo un guiño a los militantes independentistas catalanes, un día después de que se anunciar a la consulta.



"Vamos a tener un gobierno que asuma el diálogo como eje fundamental de la acción política que afronte el problema de la plurinacionalidad en España. Estamos trabajando en lograr esos apoyos, creo que lo vamos a conseguir", añadió el líder de UP, más sensible que Sánchez a los reclamos secesionistas.



Tras la victoria de Sánchez en las elecciones, los dirigentes independentistas transmitieron al PSOE que su condición para facilitar la reelección de su líder era que se creara una mesa de negociación para abordar el conflicto secesionista.



Sánchez, por su parte, respondió a ERC que tanto el PSOE como sus socios de UP son los únicos partidos a nivel nacional que apuestan por el diálogo con Cataluña, aunque siempre dentro del marco constitucional.



Lo mismo dijo hoy Adriana Lastra, la jefa negociadora del PSOE, quien pidió a ERC "reflexionar".



El PSOE remite las negociaciones que reclaman los independentistas a una mesa de partidos que existe en el ámbito del Parlamento catalán.



A pesar de ello, esto no implica que no se puedan poner en marcha otros ámbitos de diálogo entre Madrid y los independentistas.



"Sería muy difícil entender que no haya un acuerdo para investir a Sánchez", aseguró hoy Joan Tardà, ex diputado e histórico dirigente de ERC en Madrid.



"La apuesta de ERC es rotunda y clara, de fomentar la cultura del diálogo y del no bloqueo. Ahora se trata de hacer posible un reconocimiento del conflicto", añadió Tardà en entrevista con la radio Cadena Ser.



Precisamente, la consulta es lo que permitirá "alinear" el sentir de las bases con la visión de la dirección de ERC.



El momento elegido por los republicanos para su consulta es clave, ya que el aval de los militantes en esta instancia, previa al acuerdo, y no posteriormente, permitirá a la cúpula partidaria gestionar la presión de los independentistas más radicales, cuyas expectativas posiblemente no quedarán satisfechas.