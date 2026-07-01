La coartada de Jesica Cirio para desligarse de las maletas con dólares

La causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que involucra a Martín Insaurralde y Jésica Cirio tomó un nuevo rumbo en los tribunales federales. Claudio Caffarello y Nicolás Urrutia, defensores de la conductora, presentaron un documento ante el juez Luis Armella para cuestionar la validez de los videos que muestran fajos de dólares. La estrategia legal sostiene que las imágenes no son auténticas y fueron fabricadas digitalmente para perjudicar a los imputados.

La iniciativa de la defensa surgió tras una observación del magistrado durante la presentación de las evidencias. El periodista Rolando Barbano detalló que "cuando le presentaron la prueba, fue el propio juez el que dijo que no lo podía aceptar porque podía ser Inteligencia Artificial. ¿Qué hicieron los abogados de Cirio? Presentaron un escrito diciendo que esos videos son falsos, que fueron generaros por Inteligencia Artificial". A raíz de esto, se busca excluir el material del expediente judicial.

El juez Armella ordenó que la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal inicie un análisis especializado sobre el contenido audiovisual. El video en cuestión fue suministrado por el diario La Nación y no se obtuvo del celular de la propia Cirio. En paralelo, el fiscal Sergio Mola mantiene la vigilancia sobre los acusados luego de que se les prohibiera salir del país, a pesar de que el juzgado no dio lugar al pedido de detención inmediata.

Por otra parte, se analiza el posible trasfondo de la grabación que compromete a la modelo. Según indicó Guido Záffora en el programa DDM, "la Justicia cree que Cirio y Elías Piccirillo habrían grabado ese video para extorsionar a Insaurralde". Esta hipótesis sugiere que la filmación habría sido planeada como una medida de coacción que finalmente se volvió contra sus creadores al ser incorporada como prueba en la investigación penal que tramita en Lomas de Zamora.