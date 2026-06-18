La coincidencia de los hijos de Leandro Paredes que ilusiona a Argentina

El debut de la selección argentina en el Mundial 2026 trajo consigo un momento que despertó la atención de los fanáticos por una curiosa similitud histórica,. Durante el postpartido, el mediocampista Leandro Paredes recorría el césped junto a Lautaro, su tercer hijo de un año. En un intento por patear una pelota, el pequeño perdió el equilibrio porque su pierna siguió de largo por el impulso y terminó cayendo de espaldas ante la mirada de los presentes.

El niño permaneció completamente inmóvil en el suelo durante algunos segundos, captando la atención de las cámaras que seguían de cerca los movimientos de la familia. Su padre reaccionó rápido para ayudarlo a levantarse, asegurando que el blooper no pasara a mayores complicaciones.

Sin embargo, la situación disparó de inmediato el recuerdo de un suceso ocurrido en la edición de Qatar 2022, cuando Giovanni, el segundo hijo del futbolista con Camila Galante, protagonizó un accidente casi idéntico.

En aquella oportunidad, tras la final frente a Francia, el jugador celebraba el resultado junto a Victoria y Giovanni. Tras un emotivo abrazo grupal, el deportista se giró y el niño intentó colgarse de su espalda, perdió el equilibrio y cayó exactamente igual que lo hizo su hermano menor recientemente.

Las redes sociales estallaron al asociar las caídas de ambos hermanos en las dos competencias de la FIFA. Los hinchas tomaron esta "coincidencia" como una señal divina de que una nueva consagración es totalmente posible.

Esta situación alimentó la fiebre mundialista entre los argentinos, quienes buscan indicios místicos en cada rincón para renovar la ilusión por conseguir la cuarta estrella. El historial de la familia Paredes se transformó en un eje de conversación digital, donde la mística de un país que sueña con otra vuelta olímpica se mantiene vigente a través de estos pequeños gestos familiares en el campo de juego.