La coincidencia fashion que enloqueció a Wanda Nara y Sofía Gonet

Wanda Nara volvió a ser el centro de todas las miradas al abrir las puertas de su intimidad de una manera especial. Lejos de los flashes de las pasarelas, esta vez se trató de un rincón de su hogar que refleja su innegable gusto por lo exclusivo. La empresaria compartió una imagen de su elegante living con vista al Delta, donde un detalle de diseño capturó rápidamente la atención de sus seguidores por su sofisticación y elegancia.

En la escena se destacan dos almohadones en tonos azul, gris y blanco que lucen la emblemática "H" de la firma francesa Hermès. Este elemento decorativo no es solo un objeto de deseo para la mediática, ya que es la misma marca que también elige Sofi Gonet para ambientar sus espacios personales.

Sofi, conocida por compartir su estilo de vida en redes sociales, ha mostrado piezas similares, lo que confirma que estos accesorios son una verdadera tendencia entre celebridades e influencers para sumar exclusividad a sus ambientes.

Junto a los almohadones, la conductora completó la composición con otro símbolo de lujo absoluto: una cartera Hermès Birkin en color azul marino, reconocida por ser uno de los modelos más codiciados del mundo de la moda.

Esta elección reafirma que las grandes marcas internacionales han logrado trasladar su prestigio desde el vestidor directamente al diseño de interiores. A través de estos objetos como mantas y almohadones, Wanda Nara demostró que su pasión por el universo fashion no conoce límites.