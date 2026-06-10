La solidaridad de los sanjuaninos volvió a manifestarse con fuerza durante la reciente Colecta Anual de Cáritas, que arrojó resultados sumamente positivos gracias a un despliegue territorial sin precedentes. La movilización no solo involucró a las estructuras parroquiales tradicionales, sino que sumó una activa participación de instituciones intermedias y jóvenes de colegios secundarios, quienes le dieron una impronta dinámica a la recaudación mediante videos y "semaforeadas" en diversos distritos.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el director de Cáritas en San Juan, Alejandro Quiroga, expresó su satisfacción por el compromiso ciudadano.

“Ha sido una gran participación, nos ha impresionado y nos ha llenado de alegría la participación sobre todo muy activa de todas las Cáritas de la provincia, de todas las capillas en las parroquias”, destacó el referente.

Según estimaciones oficiales, el despliegue contó con una base operativa de entre 1.000 y 1.500 personas, entre voluntarios propios y grupos como la Acción Católica y el Movimiento Scout.

Abrigando Corazones: la urgencia del frío

Sin dar respiro a la tarea solidaria, Cáritas ya activó la campaña Abrigando Corazones, que se extiende desde el 8 hasta el 20 de junio. Esta iniciativa, realizada en conjunto con Acción Católica, se enfoca exclusivamente en la recolección de frazadas, calzado y ropa de abrigo pesada para asistir a las familias en situación de mayor vulnerabilidad social.

Quiroga explicó que el material recolectado se distribuye rápidamente a través de un mapeo provincial que identifica los puntos críticos. “Los voluntarios de Cáritas junto con los integrantes de Acción Católica realizan la campaña tres o cuatro días en sus parroquias y luego todo lo colectado lo llevan a los diferentes puntos donde Cáritas tiene presencia y donde hace el acompañamiento a las familias en situación de mucha pobreza”, detalló.

Acompañamiento más allá del alimento

El destino de los fondos y donaciones ha evolucionado hacia un abordaje integral de la persona. Actualmente, Cáritas San Juan sostiene 20 merenderos y comedores, algunos de los cuales incluyen el programa nacional "Pan de Vida", que garantiza una alimentación coordinada por nutricionistas, rica en proteínas y legumbres para la época invernal.

Además, el trabajo se extiende a áreas críticas como la salud y las adicciones.

“El acompañamiento se ha hecho mucho más amplio. Hacemos el acompañamiento en la parte de salud con nuestros policlínicos solidarios. También el acompañamiento a los chicos en situación de consumo con nuestro Hogar de Cristo”, señaló Quiroga.

Para financiar estas acciones, la institución también apuesta a las ferias solidarias, que permiten generar recursos genuinos para la compra de remedios, leche maternizada y pañales para adultos.

Metas financieras y el horizonte en septiembre

La expectativa para este año es alta, tomando como base que en la edición anterior se recaudaron $42.000.000. El sistema de distribución garantiza que un tercio quede en las parroquias locales, otro tercio en la diócesis y el restante se tribute a Cáritas Nacional para que regrese a la provincia en forma de programas de fortalecimiento.

“Este año la esperanza que tenemos es poder volver a duplicar como históricamente el pueblo sanjuanino ha sido gran generoso en este aspecto”, confió el director.

Finalmente, tras concluir el mes de junio, la agenda solidaria ya tiene marcada una fecha clave en el calendario: la Colecta Más por Menos. Organizada por el Episcopado Argentino, esta campaña económica se llevará a cabo en septiembre y buscará apuntalar los proyectos de las regiones más necesitadas del país, reforzando el diagnóstico y mapeo que cada comunidad parroquial realiza en su territorio.