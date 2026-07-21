Hay pasiones que nacen en la infancia y terminan convirtiéndose en un proyecto de vida. Ese fue el camino de Natalia Villegas, creadora de "La Colo Piedras", un emprendimiento sanjuanino dedicado a la venta de accesorios y objetos elaborados con piedras naturales que, desde hace casi cinco años, combina diseño, artesanía y las creencias ancestrales sobre las propiedades de cada mineral.

Invitada al ciclo Yo Te Invito, que se emite por HUARPE TV a través de la TDA 19.2 o de Kick, la emprendedora compartió cómo nació su proyecto, qué significado tiene cada piedra y por qué sostiene que, muchas veces, "la piedra te elige a vos".

Uno de los aspectos que más llama la atención de quienes visitan su stand es la gran variedad de minerales y las propiedades que distintas tradiciones les atribuyen. "La gente siempre pregunta cuál tiene que elegir, pero yo les digo que la piedra te llama, la piedra te elige", aseguró.

Entre las más elegidas se encuentran la amatista, asociada con la tranquilidad y la reducción del estrés; el cuarzo cristal, recomendado por muchas personas para acompañar a los estudiantes en épocas de exámenes; la rodocrosita, considerada la piedra nacional argentina y vinculada al amor; y el lapislázuli, relacionado con la calma y el manejo de la ansiedad.

También ofrece combinaciones como el ojo de tigre junto al citrino, elegidas por quienes buscan atraer el éxito económico, además de la pirita, conocida popularmente como "el falso oro", que suele colocarse en cajas registradoras o en los lugares donde se guarda el dinero.

La propuesta de La Colo Piedras también incluye pulseras, collares, sahumerios, atrapasoles, árboles de la vida, botellas elíxir para agua energizada, mates decorados con ágatas y distintos objetos confeccionados con minerales naturales.

Una pasión que nació en la infancia

Detrás del emprendimiento hay una historia que comenzó mucho antes de abrir su primer puesto. Profesora de Geografía y apasionada por los minerales desde pequeña, Villegas recordó que su fascinación por las piedras la acompaña desde siempre.

"Siempre me gustaron. Tengo piedras que fui juntando en distintos lugares y hasta iba a buscar cuarzo a una cantera que tenían unos familiares en Valle Fértil. A donde voy siempre termino trayéndome alguna piedra", recordó.

Con el tiempo, ese interés se transformó en un emprendimiento que el próximo 1 de agosto cumplirá cinco años. "Tuve altos y bajos en el camino, pero este trabajo es mi cable a tierra. Me encanta hacerlo y trabajar con las piedras", expresó.

Mucho más que una venta

Más allá de ofrecer sus productos, Villegas disfruta del contacto con quienes se acercan a su puesto y del asesoramiento personalizado que brinda a cada cliente. "Me encanta conversar con quienes vienen. Hay personas que llegan porque les gustan las piedras y otras que quieren aprender", comentó.

Actualmente participa de distintas ferias, aunque reconoce que debió reducir su actividad para cuidar a su mamá. "No puedo estar en todos lados porque hoy mi prioridad es ella, pero siempre respondo los mensajes y trato de atender a cada persona que me escribe", explicó.

Megasorteo por los cinco años

Para celebrar los cinco años de La Colo Piedras, anunció un gran sorteo destinado a sus seguidores, con distintos premios elaborados con piedras naturales.

Quienes quieran conocer más sobre sus productos pueden encontrarla en Instagram como @lacolopiedras o comunicarse al 264 566-0189.