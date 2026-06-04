El escenario del Teatro Sarmiento recibirá el próximo 14 de junio una de las comedias más exitosas de la temporada teatral 2026. Se trata de "Corto circuito", una propuesta que desembarcará en San Juan tras su paso triunfal por Villa Carlos Paz y en el marco de una gira nacional e internacional.

La función está programada para el domingo 14 de junio a las 20:30 en la sala principal del tradicional teatro sanjuanino y promete una noche cargada de humor, enredos y situaciones disparatadas vinculadas al avance de la tecnología en la vida cotidiana.

La obra cuenta con un elenco integrado por Pedro Alfonso, Yayo Guridi, Julieta Poggio, Viviana Saccone, Diego Ramos y Ana Paula Buljubasich. Además, Ramos asume la dirección general del espectáculo.

Una historia atravesada por la inteligencia artificial

La trama gira en torno a un inventor especializado en tecnología cuya vida cambia por completo con la llegada de un robot doméstico dotado de inteligencia artificial.

Lo que inicialmente parece una innovación destinada a simplificar tareas termina provocando una cadena de errores, malentendidos y situaciones absurdas que alteran la rutina familiar. A través de la comedia, la obra también propone una mirada sobre los vínculos humanos en tiempos de avances tecnológicos cada vez más acelerados.

El espectáculo combina humor físico, diálogos ágiles y situaciones cotidianas llevadas al extremo, una fórmula que le permitió convertirse en uno de los grandes éxitos de taquilla durante la temporada de verano en Villa Carlos Paz.

Entradas y precios

Las entradas ya se encuentran disponibles tanto en la boletería del teatro como a través de la plataforma de venta online. Los valores establecidos son:

Platea Baja (filas 1 a 14): $45.000.

Platea Baja (filas 15 a 20): $43.000.

Pullman: $40.000.

Gradas: $40.000.

La apertura de puertas está prevista para 40 minutos antes del inicio de la función y el espectáculo tendrá una duración aproximada de 90 minutos.

Con más de 2.400 consultas registradas y el antecedente de una exitosa temporada en Carlos Paz, "Corto circuito" se perfila como una de las propuestas teatrales más convocantes de junio en San Juan, reuniendo a algunas de las figuras más populares de la escena nacional en una comedia donde la tecnología y el humor se combinan para generar risas de principio a fin.