La complicada situación económica de Osvaldo en medio de su internación

En medio de la constante preocupación por el estado de salud de Daniel Osvaldo, trascendieron datos reveladores sobre su contexto financiero actual y los bienes que conserva el exjugador. Fue el periodista Ángel de Brito quien se encargó de volcar la información confirmada en el ciclo televisivo LAM, donde desmintió de forma categórica que el exfutbolista se encuentre en la quiebra absoluta o en situación de indigencia.

"A muchos les llamó la atención la venta de la casa, y me dicen que él no está en bancarrota", aseguró el conductor frente a las cámaras del programa para despejar las dudas generadas entorno al patrimonio del exdeportista.

Durante la emisión periodística se remarcó que el exfutbolista tendría registradas 8 propiedades a su nombre, información que el propio paciente habría comentado durante su atención médica. Asimismo, se discutió su paso por 3 establecimientos de salud pública de manera consecutiva y la supuesta falta de una cobertura médica privada, un detalle que despertó curiosidad entre sus seguidores.

En paralelo a los trascendidos financieros por un embargo judicial, la familia directa decidió romper el silencio mediante un comunicado oficial para desestimar categóricamente las versiones alarmistas que indicaban complicaciones pulmonares severas, amputaciones o cuadros vinculados a adicciones.

Desde el entorno familiar explicaron con firmeza que "Ingresó como cualquier persona tras varios días de malestar y falta de apetito", llevando tranquilidad sobre el verdadero contexto de la hospitalización.

Actualmente el cuadro clínico se centra en la atención de un derrame pleural con un proceso infeccioso asociado, una dolencia caracterizada por la acumulación excesiva de líquido en las membranas que recubren los órganos respiratorios.

Por esta razón médica, los profesionales del establecimiento decidieron mantener el monitoreo constante en la unidad de cuidados intensivos para controlar la evolución de los drenajes, descartando por completo que el paciente presente un cuadro de gravedad extrema.