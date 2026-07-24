San Juan registró una mejora significativa en los resultados de las Pruebas Aprender en comparación con 2023, especialmente en el área de Lengua. Así lo confirmó la ministra de Educación, quien aseguró que la provincia avanzó casi 14 puntos en los indicadores vinculados a comprensión lectora, uno de los principales desafíos detectados al inicio de la actual gestión.

La funcionaria explicó que los avances son el resultado de las políticas implementadas para fortalecer la alfabetización, entre ellas el programa "Comprendo y Aprendo", orientado a mejorar la enseñanza de la lectura y la escritura en las escuelas sanjuaninas.

"Hemos tenido una gran mejora, casi 14 puntos en lo que tiene que ver con Lengua, que es donde más estamos focalizados", afirmó la ministra durante una entrevista.

Según detalló, al comenzar la gestión alrededor del 50% de los estudiantes de la provincia no alcanzaban los niveles básicos y satisfactorios en Lengua, situación que motivó la implementación de estrategias específicas para revertir esos indicadores.

Matemática también mejoró

En el área de Matemática, la mejora fue de 5,2 puntos respecto de la evaluación anterior. Aunque el crecimiento fue menor que en Lengua, la ministra consideró que los resultados son positivos y servirán como punto de partida para una nueva etapa de trabajo.

En ese marco, anunció el próximo lanzamiento del programa "Modo Matemática", una iniciativa que estará destinada a estudiantes del último ciclo de la escuela primaria y del primer ciclo de la secundaria.

El objetivo será reforzar los aprendizajes en cuarto, quinto y sexto grado, además de los primeros años del nivel secundario, con la intención de mejorar el desempeño en futuras evaluaciones.

Trabajo focalizado en las escuelas

La titular de la cartera educativa señaló que el Ministerio dispone de información detallada sobre los resultados obtenidos por cada establecimiento educativo, aunque aclaró que esos datos no serán difundidos para evitar estigmatizaciones.

En cambio, explicó que se trabaja de manera focalizada con más de 120 escuelas que presentaban los indicadores más bajos, mediante capacitaciones, plataformas educativas y acompañamiento pedagógico. "Empezamos por las escuelas que tenían menos resultados y hoy las últimas que se incorporaron al plan son las que mejores indicadores tenían", sostuvo.

Reconocimiento a los docentes

La ministra también destacó el compromiso del cuerpo docente con las políticas de capacitación impulsadas por la provincia y remarcó que muchos educadores participan voluntariamente en instancias de formación durante los fines de semana.

Además, valoró el trabajo de las orientadoras pedagógicas que acompañan a las escuelas, asesoran a los docentes y colaboran en la identificación de los estudiantes que necesitan mayor apoyo para alcanzar los aprendizajes esperados.

"Hay que felicitar a los docentes de San Juan. Han trabajado con mucha responsabilidad y compromiso para llevar adelante estos programas y acompañar a los estudiantes", concluyó.

Dato

Las Pruebas Aprender son evaluaciones nacionales que miden el nivel de aprendizaje de los estudiantes en áreas como Lengua y Matemática. Los resultados permiten identificar fortalezas y debilidades del sistema educativo para orientar políticas públicas y programas de mejora en las escuelas.