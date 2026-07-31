La provincia de San Juan vive una de las jornadas más conmovedoras de los últimos años. Desde las 13hs, la Catedral San Juan Bautista abrió sus puertas para que la comunidad pueda despedir a Rubén Castro, Jorge Carbajal, Carlos Heredia y Marcelo Germán Videla, los cuatro funcionarios sanjuaninos que perdieron la vida en el accidente aéreo ocurrido en Ischigualasto, departamento Valle Fértil.

Dolor y despedida en la Catedral para los cuatro sanjuaninos fallecidos. (Foto Sergio Leiva / DIARIO HUARPE)

El templo fue preparado especialmente para la ocasión. Los cuatro féretros fueron ornamentados con arreglos florales, coronas y banderas argentinas, además de distintos elementos representativos de sus funciones de servicio, como cascos y prendas utilizadas durante su labor en Bomberos, Protección Civil y la Policía de San Juan. Cada uno de esos símbolos reflejó el compromiso con el que desempeñaron sus tareas y el legado que dejaron en la comunidad.

Dolor y despedida en la Catedral para los cuatro sanjuaninos fallecidos. (Foto Sergio Leiva / DIARIO HUARPE)

El velatorio público se desarrolla en un clima de profundo respeto y recogimiento. Vecinos, compañeros de trabajo, representantes de distintas instituciones y autoridades provinciales se acercan para rendir homenaje a quienes dedicaron gran parte de sus vidas al servicio público y a la protección de los sanjuaninos.

La mañana estuvo marcada por la llegada de los féretros a la Catedral, acompañados por familiares, integrantes de la Policía de San Juan, Bomberos, Protección Civil y otras fuerzas de seguridad. Entre aplausos, lágrimas y un respetuoso silencio, la comunidad comenzó a dar el último adiós a las víctimas de una tragedia que conmovió a toda la provincia.

Uno de los momentos más significativos fue el homenaje realizado por los Bomberos Voluntarios, quienes formaron una guardia de honor frente al templo y colocaron un casco sobre un banco como símbolo de respeto y reconocimiento hacia sus compañeros caídos, en una imagen que reflejó el profundo dolor que atraviesa a la institución.

Se espera que durante toda la jornada continúe el ingreso de personas que desean expresar sus condolencias y acompañar a las familias en este difícil momento.

Las ceremonias de despedida continuarán este sábado con una misa en la Catedral San Juan Bautista. Luego, el cortejo fúnebre partirá hacia el Cementerio de Capital, donde se realizará el sepelio con los honores correspondientes para despedir al jefe de la Dirección Bomberos D-9, Rubén Castro; al segundo jefe de esa repartición, Jorge Carbajal; al director de Protección Civil, Carlos Heredia; y al subjefe de la Policía de San Juan, Marcelo Germán Videla.

La despedida de los cuatro servidores públicos se convirtió en un homenaje colectivo de una provincia que acompaña a sus familias y reconoce la labor de quienes eligieron dedicar su vida al cuidado y la seguridad de los sanjuaninos.