Momentos de profunda emoción se vivieron en el cementerio de Huaco con la llegada de los restos de Horacio Villafañe, conocido popularmente como el Chango Huaqueño, quien regresó a la tierra que lo vio nacer para descansar allí de manera definitiva, rodeado por el cariño y el reconocimiento de su pueblo.

En el marco de un sentido acto, sus restos fueron depositados en un sector especial del cementerio. Familiares, vecinos, artistas y público en general se reunieron para acompañar este acontecimiento de gran significado para la comunidad del pago chico de Chango y también de Buenaventura Luna..

La ceremonia incluyó palabras alusivas, momentos litúrgicos y la presencia del intendente Dr. Matías Espejo. El jefe comunal destacó la importancia de preservar la memoria y el legado de quienes, a través de su arte y trayectoria, dejaron una huella imborrable en la identidad cultural de Huaco y de todo Jáchal.

Placa recordatoria y serenata de despedida

Como parte central del homenaje, se descubrió una placa conmemorativa en alusión al retorno de sus restos a su suelo natal, dejando un testimonio permanente de este histórico momento y del afecto de sus vecinos.

El encuentro culminó con una emotiva serenata protagonizada por músicos, artistas invitados y vecinos. Todos juntos interpretaron “Vallecito de Huaco”, una de las obras más representativas del Chango Huaqueño, profundamente arraigada en el sentir popular y encargada de acompañar su regreso a la tierra que inspiró su historia y su obra.