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La comunidad jachallera rindió un homenaje al Chango Huaqueño en su Huaco natal
POR REDACCIÓN
Momentos de profunda emoción se vivieron en el cementerio de Huaco con la llegada de los restos de Horacio Villafañe, conocido popularmente como el Chango Huaqueño, quien regresó a la tierra que lo vio nacer para descansar allí de manera definitiva, rodeado por el cariño y el reconocimiento de su pueblo.
En el marco de un sentido acto, sus restos fueron depositados en un sector especial del cementerio. Familiares, vecinos, artistas y público en general se reunieron para acompañar este acontecimiento de gran significado para la comunidad del pago chico de Chango y también de Buenaventura Luna..
La ceremonia incluyó palabras alusivas, momentos litúrgicos y la presencia del intendente Dr. Matías Espejo. El jefe comunal destacó la importancia de preservar la memoria y el legado de quienes, a través de su arte y trayectoria, dejaron una huella imborrable en la identidad cultural de Huaco y de todo Jáchal.
Placa recordatoria y serenata de despedida
Como parte central del homenaje, se descubrió una placa conmemorativa en alusión al retorno de sus restos a su suelo natal, dejando un testimonio permanente de este histórico momento y del afecto de sus vecinos.
El encuentro culminó con una emotiva serenata protagonizada por músicos, artistas invitados y vecinos. Todos juntos interpretaron “Vallecito de Huaco”, una de las obras más representativas del Chango Huaqueño, profundamente arraigada en el sentir popular y encargada de acompañar su regreso a la tierra que inspiró su historia y su obra.