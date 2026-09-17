La conductora estrella que renunció a un exitosísimo programa

Edith Hermida sorprendió al público tras confirmar su salida definitiva de El club Del Moro, el emblemático espacio que encabeza Santiago del Moro en las primeras horas de La 100. La decisión responde a la imposibilidad de conciliar sus compromisos en la emisión nocturna de Bendita, por El Nueve, con las extenuantes jornadas de grabación que exige su incorporación a MasterChef.

La primicia sobre este alejamiento se dio a conocer en el programa Intrusos mediante la periodista Marcela Tauro, quien explicó la situación física y laboral de la comunicadora: “No le daba el cuerpo, mañana empiezan a grabar, el viernes se despide”.

La propia protagonista fundamentó el paso tomado ante las cámaras del mismo ciclo de espectáculos y reconoció la dificultad de la determinación: “Una pena, es una decisión que me costó tomarla. La semana anterior hablé con Santiago, que siempre está dos pasos adelante”. Asimismo, la locutora reveló la reacción que tuvo el conductor al recibir la noticia del cambio de rumbo: “me dijo que sabía lo que se venía, que esperaba mi llamado. Era un tema, yo termino muy tarde a la noche y me levanto muy temprano…”.

A raíz de su trayectoria al frente de la competencia culinaria, el propio líder del ciclo radial anticipó los ritmos y exigencias de la propuesta televisiva. En relación con las expectativas frente al formato, Hermida expresó cautela ante los resultados del certamen: “Puede ser que dure 3 semanas, yo me tengo fe, no como La Reini, wow…”. La referencia alude al desempeño de Sofía Gonet, quien alcanzó la instancia decisiva del certamen y obtuvo el segundo lugar.

Frente a la posibilidad de regresar a los medios sonoros en el mediano plazo, la conductora proyectó los meses venideros con sinceridad: “El año que viene me buscaré otro trabajo en la radio, pero puede ser que vuelva arrepentida…”. Además, la comunicadora se fijó una meta mínima dentro del reality antes de su debut en las cocinas de la emisora: “Espero por lo menos durar un mes”.