La conductora que se cuelga de la fama de otros para ser más conocida

Un inesperado momento de tensión sacudió las grabaciones de MasterChef Celebrity cuando Lizy Tagliani decidió enfrentar a Edith Hermida frente a la mirada atenta de Wanda Nara. Durante la emisión del ciclo de Telefe, la humorista exhibió su teléfono celular ante las cámaras para sacar a la luz los supuestos mensajes privados que la periodista le envía al resto del elenco para manipular las situaciones que ocurren al aire.

El episodio comenzó cuando la conductora del reality show quiso saber cómo estaba el clima interno entre los participantes, sorprendida por la actitud de la comediante. Tagliani explicó que intentó acercarse de manera amistosa a una de sus colegas, pero recibió una cortante respuesta que evidenció la falta de armonía real detrás de escena, muy lejos de la buena relación que suelen aparentar en las redes sociales.

Según relató la propia actriz entre risas pero con firmeza, su compañera la frenó en seco con una frase contundente: “Me dijo: ‘No te preocupes por mí, chiquita’. Me dijo: ‘Yo puedo, me arreglo sola’”. Ante la intriga de Wanda Nara sobre si existía una grieta real dentro del certamen culinario, la figura de Telefe confirmó sin dudar: “Sí, está dividido”.

A partir de esa confesión, Tagliani detalló que la interna del grupo se divide en dos bandos bien marcados que llevan los irónicos apodos de “las divinas” y “las conchudith”. Este último sobrenombre fue inventado por la humorista en referencia directa a las maniobras que la conductora de Bendita realizaría a través del grupo de chat que comparten los famosos.

La denuncia principal apunta a que Hermida enviaría directivas exactas por mensaje privado sobre qué decir y cómo actuar frente a las cámaras para que sus compañeros le construyan su propio protagonismo. “Vos hacés esto, vos decime esto”, describió Lizy sobre el supuesto guion armado por la panelista, sentenciando con fastidio: “Ella sola, chicos, nos está usando para armar su carrera”.

Esta estrategia buscaría potenciar los segmentos paralelos que la periodista viene desarrollando en cada pausa entre las hornallas y las devoluciones del jurado. Sus compañeros bautizaron estas intervenciones como microprogramas, destacando especialmente a MasterChiru, un espacio informal donde simula ser conductora de espectáculos y realiza preguntas incisivas, como cuando interrogó a Rocío Robles sobre Adrián Suar.

Asimismo, la comunicadora impulsó otro espacio ficticio llamado MasterChef Edithado, donde bromea asegurando que su segmento supera al programa original de Telefe, finge tomar el control del estudio y anuncia supuestos informes secretos sobre Wanda Nara. A esto se suma su rol de villana televisiva cada vez que gana un beneficio, disfrutando con ironía de la maldad y envidia al perjudicar a figuras como Karina Mazzocco, la China Suárez, Julieta Nair Calvo o Morena Beltrán con los peores ingredientes.

El perfil conflictivo de Hermida también incluyó fuertes descargos ante el jurado, acusaciones de sabotaje contra Elizabeth La Negra Vernaci por la aparición de un pelo en su plato y constantes novelas mediáticas vinculadas a Sebastián Presta. Sin embargo, para Tagliani toda esta exposición no tiene nada de espontáneo y responde a un plan calculado previamente por chat.

Para cerrar su explosiva revelación, la comediante aseguró que la periodista incluso ofrece incentivos financieros a quienes acepten seguirle el juego en el estudio. “Dice que después gana y nos reparte la plata”, lanzó Lizy ante la incredulidad de Wanda Nara, quien concluyó asombrada al descubrir el detrás de escena: “Ah, pero es que es todo armado lo que hace, pensé que era fluido, natural”.