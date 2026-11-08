La Conferencia Episcopal prepara 55 horas de transmisión por la llegada de León XIV

La visita del papa León XIV a la Argentina también podrá seguirse a través de internet. La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) organizó una cobertura especial de aproximadamente 55 horas de transmisión en vivo, que se extenderá desde el domingo 8 hasta el miércoles 11 de noviembre, con el objetivo de acercar las principales actividades del Santo Padre a quienes no puedan acompañarlo presencialmente.

El streaming estará a cargo de Misioneros Digitales de Argentina, equipo que forma parte de la Comisión Episcopal de Comunicación Social de la CEA. La propuesta combinará la transmisión de los acontecimientos centrales de la agenda papal con entrevistas, testimonios y conexiones desde diferentes lugares del recorrido de León XIV.

La iniciativa busca que los fieles de todo el país puedan participar de este acontecimiento religioso, seguir los encuentros del Pontífice y conocer las experiencias de las comunidades que se congregarán para recibirlo.

Cómo ver la transmisión de la visita de León XIV

La cobertura estará disponible de manera gratuita a través del canal oficial de YouTube de la Conferencia Episcopal Argentina. Los interesados podrán ingresar desde un celular, una computadora o un televisor con conexión a internet y buscar las emisiones en directo.

La programación abarcará las actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján, las tres sedes del recorrido apostólico. Para ello, el equipo contará con corresponsales ubicados en distintos puntos de encuentro y una mesa central de transmisión desde donde participarán invitados durante las jornadas.

Quiénes estarán a cargo del streaming

El equipo de Misioneros Digitales de Argentina tendrá como referente al sacerdote Pablo Savoia. También participarán Agustín Podestá, María Claudia Enríquez, Francisco Sosa, el padre Luis Zazano, Milagros Ortiz y el padre Elías Mangini.

La cobertura se realizará en coordinación con otros evangelizadores digitales que actuarán como corresponsales. El trabajo buscará incorporar distintas voces y experiencias de las comunidades que acompañen al Papa.

El proyecto se enmarca en el lema elegido para la visita apostólica: «Bienvenidos todos. Vayan y anuncien». La propuesta representa, además, una apuesta de la Iglesia argentina por incorporar nuevos formatos de comunicación para acercar el mensaje religioso a las audiencias digitales.

De esta manera, quienes no puedan viajar a las ciudades donde estará León XIV tendrán la posibilidad de seguir los principales momentos de su visita, conocer los testimonios de los fieles y acompañar las celebraciones desde cualquier punto del país.