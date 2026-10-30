Emilia Mernes habló sobre su relación con Duki y reveló que está abierta a casarse con el músico. La cantante aseguró que, después de casi 6 años juntos, comenzó a proyectar un futuro compartido.

Durante una charla íntima en Sería Increíble, de OLGA, la artista entrerriana repasó cómo comenzó el romance y contó que fue ella quien tomó la iniciativa.

“Estoy en pareja hace mucho tiempo y uno empieza a proyectar. Hace 5 años y medio que estamos juntos, y vamos para 6. No estoy esperando la propuesta, pero si sucede me encantaría”, confesó.

La cantante explicó que ambos tienen agendas exigentes y que esperan que llegue el momento indicado. “Los 2 estamos con muchas cosas, cada uno con su proyecto. Tenemos que estar un poco alineados y los 2 sabemos cuándo será el momento”, sostuvo.

Y agregó: “Si se da y a él le nace la propuesta, yo recontra estoy, feliz. Obvio que re estoy para la propuesta”.

Emilia también recordó los comienzos de la relación. Según relató, primero fueron amigos, pero con el tiempo surgió una conexión diferente entre ambos.

“Él estaba muy tímido, nos fuimos conociendo porque primero éramos amigos y después bueno, nos confundimos. Medio que yo lo encaré, porque él estaba medio tieso”, contó entre risas.

La artista describió el primer beso como un momento decisivo. “Siempre cuento que la primera vez que nos dimos un beso nunca más nos separamos, fue algo instantáneo, hubo química y piel”, afirmó.

Además, destacó las cualidades de Duki y la manera en que ambos llevan adelante la relación a pesar de sus compromisos profesionales.

“Mauro es la persona más buena del mundo. Somos muy compañeros, los 2 tenemos vidas a full, pero siento que también nos une mucho que los 2 vivimos de lo mismo y nos entendemos”, explicó.

En esa línea, agregó: “Disfrutamos de las cosas simples de la vida y él es la mejor persona del mundo. Es muy cariñoso, presente, detallista, me cuida mucho”.

Emilia también se mostró sensible al hablar de su familia y de las personas que considera importantes en su vida. “Ayer, uno de mis llantos fue porque veía una foto con mi papá y él y pensaba ‘los 2 hombres más importantes de mi vida, los que me cuidan’”, relató.

La cantante definió ese momento como propio de una “treintañera melancólica” y contó que continúa encontrando espacios para compartir con Duki.

“Cada uno tiene sus cosas pero siempre nos encontramos, seguimos teniendo citas, nos encanta comer. Nos encanta ir al cine”, detalló.

Aunque todavía no hay una propuesta de casamiento confirmada, Emilia dejó en claro que está dispuesta a dar ese paso si Duki decide hacerlo.