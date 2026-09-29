La confesión de Julieta Poggio en MasterChef: “Hay uno que no me cae bien”

El inicio de una nueva temporada del concurso culinario más famoso del país trajo consigo los primeros roces entre las figuras. En su paso por el espacio de transmisión en vivo del canal, la joven participante sorprendió al revelar cómo se llevan en el chat grupal del certamen. Comentó que mandan recetas y chistes todo el día en una conversación colectiva sin mucha creatividad en el nombre.

Sin embargo, la declaración más impactante llegó cuando le preguntaron por sus afinidades dentro del certamen de cocina. La ex integrante de Gran Hermano reconoció que tiene buena onda con casi todos, pero soltó una frase que generó revuelo directo. "Todos me caen bien, menos una persona, pero no lo voy a decir", afirmó sin filtro.

Al instante, la influencer advirtió el revuelo que podían causar sus palabras y mostró su arrepentimiento al aire. "Uy no, ¿por qué dije eso? Mi sinceridad es total", expresó entre risas sobre su exabrupto. De esa manera dejó abierta la incógnita sobre la identidad del integrante del certamen con quien mantiene distancia.

Además del clima interno con sus compañeros, la competencia culinaria ya le demandó un costo físico durante las primeras jornadas de trabajo. La modelo relató que sufrió un accidente con aceite caliente mientras preparaba una fritura y terminó con una ampolla de consideración. "Yo sabía que me iba a pasar algo", reconoció sobre la complejidad de trabajar bajo presión entre hornallas y sartenes, donde una quemadura de 100 por ciento de calor puede costar cara.