El acordeonista Marcos Camino de 76 años fue hallado sin vida en su propio estudio de grabación durante este 11 de noviembre de 2026. La policía de la provincia investiga el hecho tras la impactante escena que encontró en el lugar bajo la causa de suicidio por ahorcamiento. El artista fue una verdadera leyenda de la música popular y de la cumbia santafesina tras marcar una era durante 50 años de carrera musical.

Su vida cambió de rumbo de forma drástica al quedar azotado por una fuerte depresión tras dejar la legendaria banda Los Palermas y distanciarse por completo de Cacho Deicas. A pesar de los conflictos de los últimos tiempos, su arte como acordeonista fabuloso sigue muy presente en el corazón de sus colegas y fanáticos que hoy despiden con profundo dolor a una figura que fue querida y sumamente respetada dentro de la industria.

En las últimas horas tomó mucha fuerza una entrevista donde el artista reconoció que la música era su vida entera. Ante la pregunta sobre si cambiaría algo de su trayectoria, el referente respondió: "Sí, cambiaría. Yo tengo la desgracia de tener una enfermedad que es la obsesión por el trabajo y la ansiedad. Todo eso me ha llevado a ir detrás del objetivo con fuerza, con ganas".

Durante aquella recordada charla, el músico describió los excesos de exigencia que enfrentó en sus años dorados por ir tras el éxito. "Sí, tenía que ser a las trompadas iba a las trompadas, ¿viste? Y después llegás a mi edad y decís... Difícil. Claro. Difícil, porque tenés que estar, como me pasó estar dos meses internado. Y la cosa sigue igual. Pusimos a otro chico que está en la banda. La vida sigue igual", sostuvo.

En la etapa final de sus 76 años de existencia, el artista reflexionó sobre la obsesión por el trabajo y la exigencia de rendir al máximo. Comprendió con el paso del tiempo que el dinero no servía para otra cosa más que para darte un gusto y que ningún monto de $1 o de $1000000 puede salvarte de una enfermedad terminal ni del propio destino final de la existencia.

Sobre el tramo final de su declaración, el querido acordeonista analizó la madurez alcanzada con los años. "Eso ya llega uno a hacerlo cuando es un veterano. Lo que sí me gustaría es haber tenido 25 años, supongo, y no tener la experiencia que tengo hoy. No sé si la cosa sería distinta", sentenció la leyenda de la cumbia santafesina en sus palabras más sinceras antes de este desenlace.