La confesión de Messi sobre su papá: “Esperaba poder abrazarlo y…”

Jorge Messi, quien fue una pieza fundamental en la vida y carrera de su hijo Lionel, falleció este sábado ocho de agosto de 2026 a los 68 años. El deceso se produjo en un sanatorio de la ciudad de Rosario tras un deterioro en su salud. Ante esta noticia, se recordó una de las entrevistas más íntimas del capitán argentino junto a Gastón Recondo en 2019, donde profundizó sobre el vínculo que los unía.

En aquella oportunidad, el futbolista describió la pasión compartida por el deporte y señaló que "le encanta el fútbol, lo disfruta muchísimo y le gusta hablarlo, pero conmigo. Hablamos de todo, de los partidos que yo hago y de los que jugamos tanto en el Barcelona como en la Selección. Más que eso no hay. Obviamente habla y opina de todo, como lo hacen todos. ¿Si sabe de fútbol? Sí, sabe, sabe. La verdad que sí, sabe. Vemos las cosas bastante parecidas, tanto en lo personal como en lo colectivo. Sea cualquier partido de la Selección o del Barcelona".

El astro rosarino también destacó la cultura del trabajo que recibió de su progenitor, quien debió dejar Rosario y luchar por su tratamiento médico. Al comparar las realidades, Leo admitió que "obviamente tengo muchas cosas de mi viejo, pero la realidad es que mi viejo laburaba todo el día y no compartía tanto tiempo con nosotros. Yo tengo la suerte de estar con mis hijos todo el día prácticamente. Entreno a la mañana, puedo disfrutar el día con ellos cuando salen de la escuela. Viajo los fines de semana, vuelvo y estoy otra vez con ellos".

Sobre el sacrificio cotidiano de su padre para sostener a la familia, Messi relató que "mi viejo se levantaba a las cuatro de la mañana y volvía a las nueve de la noche para cenar todos los días. Nos veíamos poco y, cuando nos veíamos, lo disfrutaba. No me cagaba a pedos nunca, lo disfrutaba muchísimo a él porque lo extrañaba y esperaba a que llegue para poder abrazarlo y estar con él". Esta experiencia moldeó su propio rol paternal, afirmando que "por eso es diferente en ese sentido, él se la pasaba trabajando la verdad, pero sí que intento copiar así como me criaron a mí, yo criar a mis hijos".

Finalmente, el capitán recordó con humor los límites impuestos en su infancia, donde también participaba su madre Celia Cuccittini. Lionel confesó que "un par de chancletazos también había, ja. Si no, amenazas, 'hoy no vas a fútbol, si te portás mal, no vas a practicar'. Pocas veces habrá pasado igual".

Además, agregó detalles sobre su personalidad rebelde en la niñez comentando que "yo me levantaba loco porque no quería ir a la escuela, me iba puteándola, diciéndole que ella se quedaba y yo tenía que ir a la escuela. Un loco de mierda. Me tenía que poner los puntos. Yo era parecido a lo que es hoy Mateo".