Lionel Messi fue la gran figura del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026. Con tres goles en la victoria 3-0 frente a Argelia, el capitán albiceleste firmó su primer hat-trick en una Copa del Mundo, igualó a Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de los Mundiales y volvió a demostrar que sigue siendo determinante a los 38 años. Sin embargo, una vez terminado el encuentro en Kansas City, el rosarino sorprendió al revelar que atravesó un momento complicado en los días previos al estreno mundialista y explicó por qué lloró tras el primer gol ante el conjunto Africano.

"Pasé unos días difíciles, pero estoy agradecido a la delegación y a mis compañeros porque estuvieron siempre al lado mío, dándome mucha fuerza para que esté bien", expresó Messi durante la conferencia de prensa posterior al partido.

Lejos de enfocarse únicamente en los récords personales, el capitán destacó la importancia del grupo y el valor del triunfo en el inicio del certamen. "Estoy disfrutando de esto, de un grupo hermoso y de estar sintiéndome bien", agregó.

Sobre el desarrollo del encuentro, Messi reconoció que Argentina tuvo que trabajar mucho para quedarse con la victoria ante una selección argelina que mostró intensidad y buenas condiciones futbolísticas. "Sabíamos que iba a ser un partido complicado porque ellos tienen muy buenos jugadores. Son dinámicos, intensos y sabíamos que si les dejábamos la pelota nos podían generar situaciones. Estuvimos bien parados. El primer tiempo nos costó, pero el segundo cambió", analizó.

Además, recordó la experiencia vivida en Qatar 2022, cuando la Albiceleste comenzó el torneo con una inesperada derrota frente a Arabia Saudita. "Siempre los primeros partidos, y más en un Mundial, son difíciles. También teníamos la experiencia del último Mundial. Nadie regala nada y es una competencia muy pareja", señaló.

La actuación de Messi quedará grabada en la historia. El primer gol llegó con un zurdazo espectacular al ángulo. El segundo fue tras capturar un rebote dentro del área. Y el tercero, una definición precisa junto a un palo que le permitió alcanzar los 16 goles mundialistas y compartir la cima histórica con Klose.

"Me gusta jugar al fútbol. Es mi pasión desde chiquito y cuando estoy bien doy el máximo. Estamos mirando la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho. Somos muy parecidos en ese sentido. Siempre quiero dar el máximo y sentirme bien", aseguró el astro rosarino para confirmar su gran presente.

Con un triplete histórico, un nuevo récord y una confesión que mostró su lado más humano, Messi volvió a ser el centro de la escena. Y dejó en claro que todavía tiene mucho para darle a la Selección Argentina en este Mundial 2026. "Mientras pueda y esté bien para hacerlo, ahí estaremos", cerró.