La confesión de Nicole Neumann sobre su esposo que dejó helados a todos

En su programa de stream Solo con Niki, Nicole Neumann habló sobre su relación con Manu Urcera y reveló una de las características de su marido que más valora al asistir a eventos y reuniones del ambiente.

La modelo contó que disfruta de compartir estos compromisos con Manu porque tienen personalidades diferentes y logran complementarse. Mientras que reconoció que puede sentirse incómoda al llegar a un lugar donde no conoce a nadie, destacó que su marido tiene facilidad para relacionarse. “Manu es muy buen compañero de eventos porque él socializa mucho y a mí me cuesta un poco más. Cuando me siento en una mesa donde no conozco a nadie, me cuesta charlar”, explicó.

En ese sentido, contó que la presencia de su pareja la ayuda a soltarse y disfrutar: “Casi que lo llevo para que rompa el hielo y lleve la conversación y que la noche sea amena". De este modo, expuso la dinámica que tienen como pareja y cómo las diferencias de personalidad juegan a favor al compartir compromisos sociales.