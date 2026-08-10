La confesión de Pampita: “Le pedía plata a Benjamín para comprar corpiños”

Pampita participó en el programa PH Podemos Hablar conducido por Andy Kusnetzoff y compartió detalles sobre una etapa de gran inestabilidad económica. La modelo se refirió al periodo posterior a su primer divorcio, momento en el que se encontraba embarazada y residía en Chile. Según su relato, la situación financiera era crítica al punto de no contar con fondos propios para cubrir necesidades básicas de vestimenta o artículos para su futura hija.

Durante la charla, la conductora fue contundente al describir su estado patrimonial de aquel entonces. Ella confesó que "no tenía un centavo, mi divorcio me dejó en la quiebra" ante la mirada de los demás invitados.

La falta de liquidez era tal que dependía de la asistencia de terceros para cumplir con sus obligaciones fiscales. Sobre este punto detalló que "mi contador me prestaba plata para los impuestos que se pagan un año después. Tenía cero pesos en mi cuenta" al recordar esos meses difíciles.

La maternidad se presentó bajo condiciones que la afectaron en el plano emocional debido a la imposibilidad de realizar compras para su bebé. La modelo recordó que "estaba embarazada en Chile, veía cosas de bebé y no podía comprar nada" mientras recorría distintos comercios. Ante la urgencia de adquirir elementos de uso personal, debió acudir al padre de su hija. "Le pedí plata a Benjamín para comprar corpiños" recordó sobre aquel pedido específico realizado a Vicuña.

A pesar de las limitaciones, la modelo aclaró que las necesidades alimenticias estaban cubiertas. "No me faltaba comida igual" remarcó para diferenciar su situación de una carencia extrema. También destacó el apoyo recibido por parte del entorno del actor chileno, ya que "su familia me había regalado cochecito, cunita, ropita de bebé" para preparar la llegada de la niña. Sin embargo, el deseo de proveer por sus propios medios persistía como una cuenta pendiente en su rol de madre primeriza.

El sentimiento de frustración por no poder estrenar artículos nuevos para su primogénita fue un tema central en su testimonio. La invitada expresó con emoción que "mi primera hija tuvo todo heredado y a mí me hubiera encantado poder comprarle algo porque era mi primera maternidad" debido al contexto económico de ese tiempo. Al observar los locales comerciales, la sensación se repetía de manera constante. "Todo era usado… veía una vidriera y no podía comprar nada" concluyó sobre el cierre de su anécdota personal.