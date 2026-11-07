La confesión de un famoso que dejó al descubierto la crisis con su pareja

Nico Occhiato sorprendió a toda la audiencia al hablar en profundidad sobre el estado actual de su noviazgo con Flor Jazmín Peña. El famoso conductor y la reconocida bailarina atraviesan una etapa consolidada, marcada por la confianza mutua y la complicidad diaria que construyeron tras años de conocerse.

El creador de LUZU TV reflexionó sin vueltas sobre el paso del tiempo dentro de la pareja que conforma con Flor Jazmín Peña. Durante su descargo, la figura mediática dejó una frase contundente que llamó la atención de todos al asegurar “Ya pasó” al referirse a las mariposas iniciales.

Sin embargo, el presentador aclaró que se trataba de una evolución positiva del vínculo hacia la tranquilidad absoluta. “Estoy en una que, para mí, es hermoso lo que nos pasa. Cuando está enamorado y ya pasó la etapa del enamoramiento, hay una tranquilidad y una paz de sentirse familia que es mucho más lindo que el fuego del enamoramiento”, explicó.

Nico Occhiato detalló también que el lazo se afianzó muchísimo a partir de la excelente integración con sus respectivos entornos cercanos. “Esa paz y tranquilidad de juntarte con ella y sentirte en casa, con las familias, me siento parte de su familia y ella de la mía”, contó entusiasmado al aire.

En ese mismo sentido, el productor remarcó los buenos momentos que disfrutaron recientemente durante sus días de descanso compartidos. “Nos fuimos de vacaciones con su familia y la pasamos genial”, agregó sobre la hermosa experiencia vivida junto al grupo familiar de Flor Jazmín Peña.

Por otro lado, Nico Occhiato abordó el tema de la independencia personal dentro de la pareja con Flor Jazmín Peña. El comunicador explicó que tomaron la decisión de no mudarse juntos todavía para resguardar la privacidad individual y mantener un equilibrio sano en el día a día.

“No convivimos nosotros porque creemos que necesitamos nuestro espacio”, reconoció el animador sobre la dinámica que eligieron. Debido a las intensas rutinas laborales compartidas, ambos prefieren respetar los momentos de soledad cuando la exigencia del trabajo así lo requiere.

“Cuando yo necesito mi espacio ella lo sabe porque muchas veces ella lo siente y tratamos de encontrar momentos”, detalló sobre la empatía mutua. Incluso reveló que muchas veces cenan juntos y luego cada uno duerme en su propio hogar sin ningún tipo de drama.

Para finalizar su sincero testimonio, Nico Occhiato defendió rotundamente la forma en que lleva su historia de amor con Flor Jazmín Peña. El joven conductor cerró con una frase muy directa frente a los críticos al expresar “Pobre el que no pueda vivir una relación así de real”.