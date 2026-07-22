La confesión de una famosa: "Hace poco empecé a hablar con una chica"

La amistad entre Julieta Poggio y Daniela Celis, surgida en la edición 2022 de Gran Hermano, se ha consolidado como un vínculo familiar donde Poggio cumple el rol de madrina de una de las gemelas de Celis. En una reciente charla en el programa conducido por Pampita, ambas artistas profundizaron sobre sus trayectorias y su presente personal.

Poggio, quien se desempeña como actriz, cantante y bailarina, además de administrar una cafetería en Pilar y una línea de maquillaje, compartió su perspectiva sobre la atracción. "De chiquita, decía 'quiero ser esa mujer', pero ¿para qué ser ella, si podés gustar de ella? Me gustan las chicas. Son muy lindas las mujeres", manifestó la actual co-conductora de Popstars.

Aunque aclaró que "No, me gustan más los hombres, pero hay que probar todo para mí", reconoció que "Puede ser, obviamente, pero lo hago más como para divertirme. Pasa que las mujeres tienen algo que es como que ya te conocés, ¿viste? No vas a hacer algo que hace un hombre, que te la baja, o decir un comentario que no va. Nos producimos, nos ponemos lindas. Es como que tienen un encanto las mujeres...".

Por su parte, Daniela Celis, reconocida como una de las 100 personalidades del año, confesó que "Yo nunca estuve con una mujer, pero tampoco lo descarto... De hecho, hace poquito empecé a hablar con una chica y le decía: 'Juli, no sabés lo que me pasó. No sé cómo contestar, no sé cómo encarar, no sé qué hacer'. Me intimidé y dejé de contestar".

Sobre su situación sentimental actual, tras separarse de Thiago Medina, la joven de Moreno explicó que "Yo siento que impongo un poco. No sé si es por mi personalidad o por lo que llevo atrás, mi ex. Hace poquito estuve con alguien y cuando cerré esa relación de repente se abrieron un montón de puertas. Dije: '¡Apa!, ¿qué pasó?'. También se den cuenta de que quizás no quiero nada serio con nadie sino chonguear, como se dice ahora, pasar el tiempo con alguien... aparecieron un montón de chicos que me escribieron como para chonguear. Pero no contesté nada".

La sinceridad de Poggio se extendió a su relación de pareja de dos años, la cual define como abierta. "Es una relación en donde no nos mentimos, donde somos muy sinceros y donde vivimos como más libremente la sexualidad con la edad que tenemos. Yo también, estando de novia, como que descubrí una parte mía que él me permitió explorar también. Porque yo soy así, muy libre, muy abierta a un montón de cosas", detalló Julieta.

Asimismo, se describió a sí misma diciendo que "Yo soy más loquita, digamos, de hacer más locuritas. Mi frase es 'La vida es una'", y aclaró que su novio "No, cero, no quiere saber nada" sobre sus encuentros externos. No obstante, marcó un límite emocional claro: "Para mí, si pasa eso, es el final de la pareja. Mi corazón ya tiene una persona en ese lugar. Entonces yo no busco en otra persona un abrazo, un cariño, una contención, que me digan cosas lindas. Simplemente me divierto y para hablar profundamente, lo tengo a mi novio y no busco otra persona que ocupe ese lugar. ¡Ah, y el martes que viene cumplimos dos años!".

Adelantó que para el aniversario harán "una fiesta privada, los dos solitos" y bromeó sobre su intimidad: "Sí, soy mucho de hacer perfo, eh. Sin ropa. A veces me dice 'Bueno, ya está, amor, mucho baile, ya está, no bailes más'. Es que a mí, si me ponen música, sigo con la perfo, ¿viste?".

Ambas debatieron sobre los riesgos de la fama y los interesados. Daniela advirtió que "Es muy difícil también en la posición de ambas o de todas. ¿Qué sabes si realmente te quiere o no te quiere? ¿Si quiere numeritos, si de repente quiere que lo arrobes en una historia? ¡Es muy difícil, chicas!", punto que Julieta tildó como "una red flag".

Poggio relató una mala experiencia con un joven mendocino: "A mí me pasó algo fatal con un chico que yo fui a Mendoza y flasheé. Dije: '¡Ay, no, este chico!'. Vino a verme a Buenos Aires. Pasamos un fin de semana relindo, sacamos fotos para el recuerdo y después posteó un carrusel del fin de semana en Instagram: fotos conmigo, en su feed. ¡Nooooo, flasheó fama! Lo mandé a su provincia de vuelta y nunca más. Y además lo hice público. Fue refeo. Yo me sentí remal, pero, posta, de esa relación aprendí también".

En cuanto a la maternidad, Celis describió su embarazo como un proceso físicamente demandante. "Mi embarazo no fue tan bonito, lo sufrí un montón. Sentía que la piel se me estiraba, me ardía, me paspaba toda", recordó, mientras Poggio acotó que "¡Era como una sandía tu panza!". Daniela profundizó: "¡Varias sandías tenía adentro! El día de la cesárea es como que sentía un peso: ¡llegué a pesar 70 kilos! O sea, 'necesito que me la saquen de adentro porque no puedo vivir, no puedo respirar...'. No podía ponerme en una posición cómoda. Me dolía que la costilla, que el hueso, que la piel".

También defendió la honestidad de otras figuras como Oriana Sabatini: "¡Y la criticaron mucho! Pero digo: ¿por qué la critican? Está bien, fue su experiencia y su vivencia". Sobre el momento del parto, admitió haber sentido "Sí, mucho miedo. ¡Al principio sentís todo! Ay, sí. No sentís realmente nada, pero sentís cómo que te tocan. Es una sensación rara. Estaba como muy concentrada en lo que estaba sucediendo y escuchando todo. Y una vez que me la dan a Laia, mi universo se puso en pausa". En contraste, Poggio señaló que "Yo, la verdad, lo veo muy lejano por ahora".

La conversación también abordó el juicio público. Daniela sostuvo que "De repente veas a todo el mundo opinando de tu vida o diciendo qué está bien o mal de lo que hacés y decís. Pero también entiendo que yo soy la que expongo mi vida. Y entiendo y aprendí que no importa si hablan bien o mal, igual tienen que hablar". Julieta sumó su vivencia con el odio en redes: "Yo cada vez lo llevo mejor, como que al principio me lo tomaba muy personal, decía: 'Uy, Dios, esto no se lo va a olvidar nadie'. Después me di cuenta como que a todos les pasa y que uno es quien más ve esas cosas, lógicamente, porque es tu algoritmo". Recordó especialmente las burlas por sus carillas dentales: "Eso fue fatal. Fue muy feo, había pasado por muchos hates, por así decirlo, pero nunca algo físico. Y cuando te editan las fotos, te editan los videos, te hacen memes con tu cara, obviamente uno está más sensible y te atraviesa más".

Sobre el amor propio, Celis admitió: "Yo siento que me juzgo mucho a mí misma, sí, sí. Aprendí que soy así, la gente me conoció así también y tampoco voy a cambiarme la cara o algo para gustar. Si lo hago es porque yo quiero o me siento más cómoda, pero aún no pasó". Julieta, en cambio, afirmó: "¡Yo me re amo! Me trato con mucho cariño. Cada día me levanto y me pongo un outfit que me gusta, que me hace sentir bien. Me gusta mi personalidad, como que banco mucho como soy. Sí, tengo mucho amor propio. Mírense y digan: 'Qué lindo que te queda eso, qué hermoso que tenés el pelo, qué buena semana tuviste'. No normalizar todas las cosas increíbles que me pasan en la vida, las oportunidades. Mi religión es el universo. Por eso digo 'gracias universo, gracias vida'", mensaje que fue sellado con un "Amor propio, amiga" de Daniela.

Para finalizar, hablaron sobre su química explosiva. "Cuando vamos a un lado juntas no sabemos cómo puede terminar. Fuimos canceladas en un montón de lugares porque decimos cosas de más", reveló Celis, a lo que Poggio agregó que "Sí, pasa que cuando estamos juntas nos quemamos un poquito, ¿viste? Sí, porque nos empezamos a dar manija y después quedamos canceladas las dos".

Daniela recordó un incidente específico: "Había hablado de la parte de cuerpo masculino... ¡y de tamaños no se debe hablar! Qué me gustaba, dije. La gente lo interpreta por otros lados". Julieta también admitió haber expuesto a su amiga: "Yo, Dani, te he quemado un poquito, una vez que hablé de un ex tuyo que no se podía hablar tanto", algo que Celis calificó como "la peor" vez. Al hablar de sus elecciones amorosas, Daniela asumió la responsabilidad: "Ah, bueno, fácil, yo. De hecho, Juli me dice todo el tiempo: '¡Ojo con este!', ¡y la pega, Caro! Pasa el tiempo y me dice: 'Yo te dije'. No sé, los huele". Julieta concluyó que "Físicamente no, porque eso es el gusto de cada persona y para mí hay cosas mucho más importantes que la apariencia de una persona. Sí, chantas. Eso, chantulis".