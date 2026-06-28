Emiliano "Dibu" Martínez encendió las alarmas durante el triunfo de la Selección Argentina sobre Jordania al revelar que jugó buena parte del encuentro con una lesión que, por momentos, hizo pensar que no podría continuar. Una vez finalizado el partido, el arquero confesó que sintió una fuerte molestia física y reconoció que llegó a imaginarse fuera del encuentro.

"Me vi afuera", expresó el guardameta al recordar el momento en que sintió el dolor. Según explicó, la molestia apareció durante una acción del partido y le generó incertidumbre sobre la posibilidad de seguir defendiendo el arco argentino. A pesar de ello, decidió continuar y pudo completar los 90 minutos sin necesidad de ser reemplaza.

El arquero destacó el trabajo del cuerpo médico de la Selección, que lo asistió rápidamente durante el encuentro para aliviar la molestia y permitirle continuar en la cancha. También señaló que, con el correr de los minutos, el dolor fue disminuyendo y pudo recuperar confianza para responder cada vez que el equipo lo necesitó.

Más allá del inconveniente físico, Martínez volvió a ser una pieza clave en el funcionamiento del conjunto dirigido por Lionel Scaloni. Sus intervenciones resultaron determinantes para sostener el resultado y colaborar en la clasificación argentina a los octavos de final, una instancia en la que el seleccionado buscará seguir defendiendo el título obtenido en Qatar 2022.

Ahora, la atención del cuerpo técnico estará puesta en la evolución física del arquero de cara al próximo compromiso mundialista. Aunque el propio Dibu llevó tranquilidad al asegurar que terminó el partido en mejores condiciones de las que imaginaba, su estado será seguido de cerca durante los próximos entrenamientos para confirmar que podrá estar disponible en la siguiente presentación de la Albiceleste.