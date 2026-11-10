La confesión íntima de Rocío Robles que dejó mal parado a Adrián Suar

La famosa competencia culinaria de la televisión argentina volvió a ser noticia cuando la reconocida panelista Edith Hermida decidió indagar profundamente sobre el romance entre la bailarina Rocío Robles y el famoso productor Adrián Suar en pleno desarrollo del programa transmitido por Telefe.

Ambas protagonistas compartieron un momento sumamente distendido mientras transcurría el desafío de repostería centrado en la preparación de una torta rogel, momento en el cual la comunicadora aprovechó para consultarle directamente a la concursante cómo había sido el inicio de su historia de amor.

Lejos de esquivar la incómoda consulta, la modelo explicó que sus caminos se cruzaron inicialmente en el ámbito laboral dentro de Canal 13, aunque aclaró que "nunca lo vi" durante un tiempo prolongado y añadió que "cuando él venía, que venía el día de la apertura del Bailando, no nos veíamos".

Ante esta primera respuesta, la filosa periodista decidió avanzar hacia el plano más íntimo y lanzó sin rodeos una consulta muy directa sobre el desenlace de la primera cita sentimental que mantuvieron ambos involucrados durante el comienzo de su relación amorosa.

Ante la consulta de si "lo hicieron" en la primera cita, la bailarina respondió con un rotundo "noooo", generando risas en el estudio televisivo mientras los demás participantes continuaban enfocados en sus respectivas preparaciones de pastelería dentro del estudio.

Lejos de conformarse con esa contestación, la comunicadora redobló la apuesta y le preguntó directamente cuánto esperó para "entregar la masita", obteniendo como respuesta una divertida y sincera confesión de la invitada que aseguró que fue "no mucho".