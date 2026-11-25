La consagración de Boca en la Copa Sudamericana sigue dejando repercusiones. Esta vez, el protagonista fue Facundo Herrera, quien recibió un reconocimiento de la Conmebol por su actuación en la final frente a Atlético Mineiro.

La cuenta oficial del certamen publicó un video con algunas de las mejores intervenciones del defensor durante el encuentro y acompañó las imágenes con una frase que llamó la atención de los hinchas: "El partido de Facundo Herrera: Jagger la rompió en la final de la Conmebol Sudamericana".

El compilado también tuvo un detalle particular: fue musicalizado con "Paint It, Black", de los Rolling Stones, en un guiño al apodo del futbolista. Herrera compartió la publicación en sus redes sociales y el contenido superó las 476.000 reproducciones en Instagram.

El reconocimiento llegó después de una actuación sólida ante el conjunto brasileño. El zaguero ganó todos sus duelos y recuperó la pelota en tres oportunidades. Además, tuvo participación directa en una de las jugadas decisivas de la final: con un pase largo habilitó a Sebastián Villa, quien avanzó y terminó asistiendo para el segundo gol de Boca.

El presente de Facundo Herrera en Boca

Con apenas 20 años y nacido en San Martín, Herrera se ganó un lugar en el equipo titular de Rodolfo Arruabarrena. Su oportunidad llegó en medio de las lesiones de Marco Pellegrino y Ayrton Costa, y logró afirmarse con sus actuaciones.

El defensor había debutado en Primera División en agosto y, en pocos meses, pasó a convertirse en una de las piezas importantes del equipo. La final ante Atlético Mineiro terminó de consolidar su crecimiento y le permitió sumar otro reconocimiento, esta vez desde la organización del torneo.

Antes de este elogio, también había llamado la atención de los hinchas por compartir una foto de su infancia junto a Leandro Paredes, acompañada por una frase que resumió su recorrido: "Los sueños están para cumplirse".