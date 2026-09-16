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La conmoción de los conductores de NBC4 al confirmar la muerte de sus compañeros en helicóptero
POR REDACCIÓN
Los conductores de NBC4 Los Ángeles protagonizaron un momento de fuerte conmoción durante una transmisión en vivo cuando confirmaron que el helicóptero que acababa de estrellarse en Chatsworth pertenecía al equipo de Noticias 4.
Hasta ese momento, los periodistas estaban siguiendo la caída de una aeronave que realizaba la cobertura aérea de otro accidente ocurrido en la zona. La información comenzó a generar preocupación cuando se supo que se había perdido el contacto con el helicóptero.
“Sabíamos que era un helicóptero de noticias. Sabíamos que habíamos perdido el contacto con nuestra gente allí y acabamos de recibir la confirmación”, explicó al aire la conductora Colleen Williams.
“Nos vamos a tomar unos minutos”
La confirmación golpeó especialmente a los periodistas porque se trataba de integrantes de su propio equipo.
Con la voz quebrada, Williams explicó que necesitaban detenerse unos minutos para asimilar lo ocurrido.
“Vamos a tomarnos un par de minutos para pensar en eso, procesarlo”, expresó la conductora durante la transmisión.
Otro de los periodistas presentes, Robert Kovacik, se encontraba en la zona y relató la incertidumbre que se vivió durante los primeros minutos, cuando todavía no estaba confirmado qué aeronave había caído.
La transmisión mostró cómo los conductores pasaron de informar sobre un accidente a recibir, en pleno vivo, la confirmación de que sus propios compañeros estaban entre las víctimas.
Dos compañeros murieron
El helicóptero era el NewsChopper4, operado por Angel City Air y utilizado por NBC4 y Telemundo 52 para realizar coberturas aéreas.
En el accidente murieron la periodista y fotoperiodista aérea Eliana Moreno y el piloto George Marciniw, quienes se encontraban a bordo de la aeronave. Una tercera persona murió en tierra y otras personas fueron trasladadas a centros médicos.
La aeronave había sido enviada para cubrir desde el aire un choque entre un vehículo y un colectivo ocurrido previamente en Chatsworth. El helicóptero cayó aproximadamente a 2,4 kilómetros del lugar del primer accidente y se incendió tras el impacto.
Una cobertura que terminó en tragedia
La noticia tuvo un impacto particular dentro de la redacción porque los periodistas debieron informar sobre la tragedia mientras todavía intentaban procesar la pérdida de dos integrantes de su propio equipo.
NBC4 y Telemundo 52 confirmaron posteriormente las identidades de las víctimas y expresaron sus condolencias a sus familiares, amigos y compañeros.
Las causas de la caída del helicóptero todavía son investigadas por las autoridades aeronáuticas estadounidenses.