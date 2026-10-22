La controvertida cláusula del viejo acuerdo entre Luciana Salazar y Redrado

Luciana Salazar y Martín Redrado cerraron en septiembre un prolongado reclamo por la cuota alimentaria de Matilda tras seis años de disputa en la Justicia. La modelo optó por guardar silencio durante semanas pero sorprendió a sus seguidores en Instagram al responder varias preguntas sobre su pasado sentimental.

Un usuario quiso saber si era cierto que Martín Redrado le prohibía mostrarse con otra pareja por contrato y Luciana Salazar no dudó en dar su testimonio. "Se firmaron cosas con algunos puntos que tenían que ver con eso. Por eso cuidé mucho mi vida privada todo ese tiempo, para que nada afectara mi reclamo en la Justicia", explicó la mediática sobre esa etapa.

Luego de soltar ese peso la rubia expresó su alivio y festejó haber dejado atrás esa exigencia para enfocarse en su presente personal. "Free Luli. Ahora a vivir sin culpas", escribió entusiasmada antes de listar las virtudes indispensables que debe reunir cualquier hombre que pretenda conquistar su corazón en esta nueva era.

Respecto a su futura pareja reconoció que mantiene la vara muy alta y que valora a quienes no se rinden fácilmente al intentar enamorarla. "Reconozco que soy muy exigente a la hora de elegir a esa persona. Por eso conmigo mucha paciencia. Me tomo mi tiempo para conocer bien. ¡Los que ganan conmigo son los perseverantes!", manifestó sin rodeos.

Para concluir detalló las cualidades afectivas y de personalidad que busca en un compañero para compartir la vida cotidiana. "Soy exigente. Necesito admirarlo por sobre todo. Que sea amoroso ya que yo soy muy dulce y franelera, paciente, sensible, que me sorprenda, que le guste mucho disfrutar la vida, que no sea orgulloso porque yo lo soy. Que sea bien macho y con los pantalones bien puestos y también perfil bajo, no me gustan los que van en búsqueda de una famosa", concluyó convencida.