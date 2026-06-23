La contundente decisión de Jesica Cirio tras el escándalo de los dólares

Jesica Cirio se encuentra nuevamente en el centro de la escena pública a raíz de la viralización de registros fílmicos donde se la observa con fajos de dólares. Ante la ola de agresiones recibidas en sus plataformas digitales, la modelo optó por deshabilitar la opción de dejar comentarios en sus publicaciones. Esta medida busca resguardar su integridad frente a los insultos que surgieron tras conocerse el material.

Durante el fin de semana, Cirio publicó un descargo formal para aclarar su situación. En dicho texto, manifestó que fue "víctima de alguien que la extorsionaba con la difusión de este material personal" y de otros archivos de índole íntima. La denuncia correspondiente ya fue presentada y el proceso legal se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional número 58.

La trayectoria reciente de la modelo estuvo marcada por la detención de su exmarido, Elías Piccirillo, ocurrida en 2025. En aquel entonces, decidió alejarse de la exposición mediática. Sobre ese periodo de silencio, ella misma explicó que fue "la mejor forma que encontró para volver a su eje y recuperarse anímicamente de todos los golpes que había recibido en los últimos años". Recién a comienzos de 2026 retomó su actividad habitual compartiendo rutinas de ejercicios y consejos de salud para su comunidad.

Sin embargo, la tranquilidad se vio interrumpida por los nuevos acontecimientos. En las últimas horas, las autoridades judiciales ordenaron un allanamiento en su departamento actual y en la vivienda que ocupó con Piccirillo. Mientras la investigación penal continúa su curso para determinar responsabilidades, la modelo mantiene un perfil reservado y evita nuevas declaraciones sobre los operativos realizados en sus domicilios.