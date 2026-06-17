La contundente frase de Bernasconi sobre su romance con Wanda Nara

Tras finalizar el rodaje de la película ¿Queres ser mi hijo? en Uruguay, Agustín Bernasconi decidió enfrentar las versiones que lo vinculaban sentimentalmente con Wanda Nara. Durante una entrevista con Pampita para Infobae, el cantante se refirió a los inventos de la prensa sobre su vida sentimental y admitió que le ha sucedido "Sí, sí, varias veces. Con Wanda, que estuve grabando la película ahora hace poco". Ante la consulta directa sobre si el romance había sido real, el actor fue tajante al responder "Te lo digo de frente que no...".

El artista explicó que la convivencia intensa durante el mes de trabajo facilitó el surgimiento de estas teorías entre el público. Según sus palabras, "Era lógico que podía hablarse algo de eso porque estuvimos un mes en Uruguay grabando una película". Bernasconi detalló que la rutina laboral implicaba pasar "Veinticuatro horas juntos... Pero la verdad es que no ha pasado nada; nada más que compañeros de trabajo que, por suerte, generamos un vínculo hermoso".

Bernasconi también analizó la repercusión mediática constante que rodea a su compañera de elenco. El ex MYA comentó que ambos eran conscientes de que las versiones de romance podían aparecer debido al perfil de la empresaria. "Sabíamos que por ahí se iba a poder hablar algo de eso. Porque con la exposición que tiene ella, todo lo que gira alrededor de ella es como que se entera todo el mundo", explicó sobre el fenómeno mediático.

A pesar de la negativa actual, el actor evitó clausurar totalmente las posibilidades a futuro. Al referirse a lo que podría suceder más adelante, el joven expresó que "No descarto para siempre nunca nada porque no sabés qué puede pasar". Sin embargo, inmediatamente reforzó su situación presente indicando que "No descarto para siempre nunca nada porque no sabés qué puede pasar, pero somos compañeros de trabajo; hemos construido una relación hermosa y la peli va a quedar muy buena. Por el momento tenemos eso".

Finalmente, al ser consultado sobre posibles reacciones o celos por parte de Migueles o el entorno cercano de la conductora, el cantante prefirió mantenerse al margen de los detalles privados. "La verdad, no sé. No sé tanto la interna", aclaró con sinceridad. Para concluir la entrevista, el actor reafirmó que su comportamiento fue siempre transparente durante todo el proceso de filmación asegurando que "yo no tengo nada que ocultar. En serio te digo".