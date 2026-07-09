Las críticas contra la Selección argentina durante el Mundial 2026 no tardaron en generar respuestas. Esta vez fue Mario Kempes quien salió al cruce de quienes aseguran que la Albiceleste recibe beneficios arbitrales y cuestionan sus triunfos en la competencia.

El campeón del mundo con Argentina en 1978 fue contundente y apuntó contra aquellos que ponen en duda los logros del equipo dirigido por Lionel Scaloni. "Los perdedores siempre van a llorar. Y para pensar que te regalan un Mundial hay que ser muy, muy...", expresó Kempes al referirse a las acusaciones que rodearon a la Selección en los últimos años.

La polémica volvió a instalarse después de la remontada argentina ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro, que terminó 3-2 para la Albiceleste, tuvo como uno de los momentos más discutidos el gol anulado a Zico cuando el conjunto africano ganaba 1-0.

Kempes recordó además las críticas que recibió la Selección campeona de 1978 y aseguró que este tipo de cuestionamientos forman parte de la historia del fútbol. "Después de todo lo que nos dijeron a nosotros en el 78' yo ya estoy curado de espanto", señaló. Y agregó: "Hoy me preguntaron si era verdad que a Argentina le habían regalado el Mundial de Qatar y ahora le están regalando los partidos. ¿Qué podés decir? Que sigan hablando".

La comparación entre las generaciones campeonas

El Matador también se refirió a la discusión sobre cuál fue la mejor Selección argentina de la historia. Si bien destacó el valor del equipo que consiguió el primer título mundial en 1978, consideró que una nueva consagración de la generación actual cambiaría el análisis.

"El reconocimiento uno lo agradece porque, quieran o no, la primera piedra la pusimos nosotros. Desde el 78' nos ganamos el respeto y Argentina empezó a ganar credibilidad", afirmó.

Sin embargo, fue claro al analizar una posible conquista en 2026: "Las tres selecciones han sido mejores en su momento. Si esta llega a salir bicampeona, esta va a ser la mejor. Eso está más claro que el agua. De momento los tres vamos empatados".

Kempes destacó la reacción argentina ante Egipto

Además, el histórico goleador del Mundial 1978 valoró la personalidad del equipo de Scaloni para revertir un partido que parecía perdido. "Yo siempre digo que los mejores jugadores del mundo te pueden ganar partidos y campeonatos te los gana el equipo", explicó.

Para Kempes, la remontada ante Egipto fue una muestra del carácter colectivo de la Albiceleste: "La revolución que hubo el otro día cuando Argentina perdía 2 a 0 fue del equipo. Hizo un esfuerzo titánico y salieron bien las cosas".

De cara al duelo ante Suiza por los cuartos de final, el exdelantero advirtió que los rivales ya no buscan jugar de igual a igual contra Argentina, pero destacó la capacidad del equipo para encontrar soluciones en escenarios complicados. "Me ha sorprendido cómo le salieron a Argentina. Nadie le va a salir a jugar cara a cara, pero son partidos que hay que pensarlos mucho y trabajarlos mentalmente", cerró.