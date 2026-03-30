En medio de la investigación judicial que analiza transferencias de dinero a árbitros del fútbol argentino, la Cooperativa de Árbitros Sanjuaninos Unidos (CASU) emitió un comunicado oficial en respaldo de Emanuel Ejarque, cuyo nombre aparece en el expediente que tramita en la Justicia federal.

Según expresó la entidad, los fondos que recibió el árbitro desde la firma MALTE SRL corresponden a pagos por publicidad en el programa deportivo Tiro Directo, ciclo que —según detallaron— fue conducido por Ejarque entre 2020 y 2023.

“El Sr. Emanuel Ejarque recibió pagos de la empresa MALTE SRL en concepto de publicidad en el programa Tiro Directo”, señalaron desde la cooperativa, al tiempo que indicaron que existen comprobantes de dichas transferencias. En ese sentido, informaron que ya pusieron a disposición documentación respaldatoria, aunque aclararon que algunos datos fueron resguardados por motivos de seguridad.

Además, desde CASU remarcaron que, hasta el momento, ni el árbitro ni su equipo legal han recibido notificación formal alguna por parte de la Justicia en relación a la causa.

La investigación en curso

El caso en el que figura Ejarque se centra en una serie de transferencias realizadas entre mayo de 2021 y febrero de 2022. De acuerdo con el expediente, el árbitro habría percibido al menos ocho giros que suman $362.000, provenientes de cuentas asociadas a MALTE SRL, una firma que es analizada por su presunta vinculación con circuitos financieros relacionados a la Asociación del Fútbol Argentino.

La Justicia federal investiga si estos movimientos corresponden a operaciones legales o si forman parte de un esquema irregular, en una causa que también contempla el análisis de posibles maniobras de lavado de dinero y la trazabilidad de fondos.

Alcance del expediente

El nombre de Ejarque aparece dentro de una investigación más amplia que incluye a otros actores del ámbito arbitral. Entre ellos, figura también el árbitro Fernando David Espinoza, quien es mencionado por una transferencia puntual registrada en 2020.

El expediente incorpora además registros bancarios, informes contables y comunicaciones que buscan reconstruir el circuito completo del dinero, así como determinar la eventual existencia de vínculos entre árbitros, empresas y dirigentes del fútbol argentino.

Contexto reciente

Ejarque, con trayectoria en el ascenso del fútbol argentino, había ganado notoriedad en 2023 tras recibir el Premio Alumni como árbitro destacado de la Primera Nacional. Sin embargo, en los últimos años su figura también estuvo expuesta en investigaciones vinculadas a apuestas ilegales en el ámbito local, lo que incrementó la atención sobre su actividad.

En este escenario, el comunicado de la Cooperativa de Árbitros Sanjuaninos Unidos busca fijar una posición institucional y aclarar el origen de los fondos, en paralelo al avance de la causa judicial.