La Copa América 2028 tendrá 16 selecciones, con diez representantes de Sudamérica y seis de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. La distribución quedó confirmada tras el anuncio conjunto de la Conmebol y la Concacaf sobre la organización del torneo en Estados Unidos.

Los diez países miembros de la Conmebol tendrán su lugar en la competencia. En cambio, los seis representantes de Concacaf deberán conseguir la clasificación a través de sus resultados deportivos.

La Copa Oro será el camino

La Copa Oro 2027 será el torneo que definirá cuáles serán las seis selecciones de Concacaf que participarán en la Copa América. La competencia está programada entre el 17 de junio y el 11 de julio de 2027.

De esta manera, los lugares no serán asignados directamente por invitación, sino que dependerán del desempeño de los equipos en el certamen regional. Los detalles específicos del mecanismo de clasificación todavía deberán ser comunicados por los organizadores.

Una alianza entre las dos confederaciones

La participación de equipos de Concacaf responde a la continuidad del acuerdo estratégico entre ambas entidades. El objetivo expresado por sus autoridades es generar nuevas oportunidades competitivas para las selecciones y fortalecer el fútbol en el continente.

La Copa América 2028 se disputará del 9 de junio al 9 de julio en Estados Unidos. Los organizadores todavía deben informar las ciudades, los estadios y el calendario completo de partidos.