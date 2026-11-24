La Copa América volverá a disputarse en Estados Unidos durante 2028 y tendrá un nuevo formato de competencia. La decisión fue confirmada en la última reunión de la Conmebol y solamente resta el anuncio oficial del presidente de la entidad, Alejandro Domínguez.

El torneo se desarrollará entre junio y julio, tal como ocurrió en las ediciones de 2016 y 2024. De esta manera, el máximo certamen de selecciones sudamericanas regresará a territorio norteamericano, donde Argentina consiguió el título en su última participación.

Un nuevo formato con selecciones de Concacaf

Una de las principales novedades estará vinculada con la posible incorporación de representantes de Concacaf. El objetivo es desarrollar una Copa América más extensa y competitiva, aunque el nuevo esquema de competencia todavía deberá ser anunciado oficialmente.

Según lo previsto, los detalles del formato se conocerían durante las próximas semanas. A lo largo de la historia, ocho selecciones de esa confederación participaron en distintas ediciones del torneo: México, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica, Panamá, Honduras, Haití y Canadá.

Los motivos para elegir nuevamente a Estados Unidos

La decisión de volver a organizar el certamen en territorio estadounidense responde principalmente a cuestiones económicas, comerciales y de infraestructura. El país cuenta con estadios renovados en distintas ciudades después de haber albergado recientemente el Mundial.

Además, la experiencia de las ediciones anteriores representa un antecedente para la organización de la competencia. Estados Unidos fue sede de la Copa América Centenario en 2016 y también recibió el torneo en 2024.

Argentina deberá defender el bicampeonato

Para la Selección Argentina, la Copa América en Estados Unidos representa un escenario especial. En 2024, el equipo dirigido por Lionel Scaloni consiguió defender el título obtenido en Brasil 2021 y se consagró bicampeón continental.

En aquella final, la Albiceleste venció 1-0 a Colombia en tiempo suplementario, con un gol de Lautaro Martínez. Lionel Messi, que había sufrido una lesión durante el encuentro, observó la definición desde el banco de suplentes.

Así, Argentina tendrá en 2028 el desafío de defender nuevamente su condición de campeón continental. Mientras tanto, la Conmebol deberá terminar de definir los detalles de una edición que tendrá como principal novedad la posibilidad de ampliar la participación de selecciones de otras confederaciones.