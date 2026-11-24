Estados Unidos volverá a organizar la Copa América en 2028 y será anfitrión por tercera vez en la historia del certamen. El país norteamericano ya recibió las ediciones de 2016 y 2024, por lo que volverá a ser escenario de la competencia continental.

La confirmación fue realizada por la Conmebol y la Concacaf, que extendieron su alianza estratégica para organizar conjuntamente el torneo. La próxima edición se disputará entre el 9 de junio y el 9 de julio de 2028.

Las dos experiencias anteriores

La primera vez que Estados Unidos recibió la Copa América fue en 2016, durante la edición Centenario. En aquella oportunidad, Chile se consagró campeón tras vencer a Argentina en la definición por penales.

Ocho años después, el país volvió a albergar el torneo en 2024 y la Selección Argentina se quedó con el título. La Albiceleste derrotó 1-0 a Colombia en la final disputada en Miami y alcanzó su campeonato número 16.

Qué falta definir para 2028

La organización ya confirmó las fechas y la cantidad de participantes, que será de 16 selecciones. El torneo tendrá diez equipos sudamericanos y seis representantes de Concacaf, que deberán clasificarse mediante la Copa Oro 2027.

Sin embargo, todavía no se anunciaron las ciudades anfitrionas ni los estadios que recibirán los partidos. Tampoco se difundió el calendario completo de encuentros, por lo que esos detalles serán comunicados próximamente por las confederaciones.