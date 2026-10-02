La Copa Argentina 2026 ya tiene a sus cuatro semifinalistas luego de la clasificación de Platense, que derrotó 1-0 a Estudiantes de La Plata y completó el cuadro de la próxima instancia.

Los cruces quedaron definidos y tendrán como protagonistas a Boca, Banfield, Atlético Tucumán y Platense. El Xeneize se enfrentará al Taladro, mientras que el Decano jugará contra el Calamar.

Todavía no fueron confirmados las fechas, los horarios ni los estadios donde se disputarán los encuentros de semifinales.

Los cruces de semifinales

La primera llave tendrá como protagonistas a Banfield y Boca. El Taladro llegó a esta instancia luego de eliminar a Deportivo Riestra mediante una definición por penales, mientras que el conjunto de La Ribera avanzó tras una victoria ante Racing en Rosario.

El otro partido será entre Atlético Tucumán y Platense. El equipo tucumano dejó en el camino a Independiente Rivadavia, vigente campeón del certamen, mientras que Platense consiguió su boleto después de vencer a Estudiantes por 1-0.

De esta manera, Atlético Tucumán será el único representante del interior que continúa en carrera por el título.

Cuándo se jugarán las semifinales

Por el momento, la organización de la Copa Argentina no informó oficialmente cuándo se disputarán los dos partidos. Tampoco están definidos los escenarios de cada encuentro.

La final del certamen, en tanto, está prevista para el miércoles 4 de noviembre, aunque la sede y el horario todavía deben confirmarse.

El camino hacia la final de la Copa Argentina. (Gentileza)

Dónde ver la Copa Argentina

Los partidos de la Copa Argentina se podrán seguir en Argentina y en otros países a través de TyC Sports.

En televisión, la señal está disponible en Flow en los canales 22 SD y 101 HD, mientras que en DirecTV se puede encontrar en los canales 629 SD y 1629 HD. En Telecentro, las señales corresponden a los canales 106 y 1018.

También será posible seguir los encuentros de manera online mediante TyC Sports Play, con registro gratuito y vinculación de la cuenta del cableoperador.