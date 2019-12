La Copa Libertadores "es el trofeo más lindo y más difícil" dijo Riquelme

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Juan Román Riquelme, actual dirigente de Boca Juniors, admitió esta noche que la Copa Libertadores, sorteada esta noche en la ciudad paraguaya de Luque, es el trofeo “más lindo y más difícil” que alguna vez le tocó disputar en su prolífica trayectoria como jugador.



“Es el trofeo más lindo y más difícil. Yo tuve la suerte de que la gente de Boca me terminó queriendo mucho por culpa de la (Copa) Libertadores”, indicó el hoy vicepresidente segundo de la institución de la Ribera, tras ganar por un amplio margen las elecciones generales en el club el pasado domingo 8.



Riquelme ganó como futbolista las ediciones 2000, 2001 y 2007 del máximo certamen continental. Casualmente, su última conquista con la camiseta azul y oro se erigió en el último trofeo que la institución logró a nivel sudamericano.



En el sorteo efectuado hoy, Boca, cabeza de serie, fue emparejado en la zona H, junto a Libertad de Paraguay (que dirigirá el DT riojano Ramón Díaz), Caracas de Venezuela y un representante desconocido denominado G3.



“Nos toca otra vez Ramón (Díaz). Le tengo mucho cariño a él y a su hijo (Emiliano). Lo recibiremos muy bien en nuestra cancha. Es una persona que los hinchas de Boca respetamos mucho”, expresó el ídolo de la entidad xeneize.



Riquelme no quiso adelantar mayores detalles respecto de la designación del nuevo DT del equipo: “Dentro de poco comunicaremos cuál será nuestro entrenador. El presidente (Jorge Amor Ameal) hará alguna conferencia y lo dirá”, disparó el oriundo de Don Torcuato.



“Tenemos confianza y creemos que armaremos un equipo para competir. La ilusión nuestra es llegar hasta el final”, agregó Riquelme.



Por último, el otrora hábil mediocampista certificó que en los próximos días se juntará con Carlos Tevez para determinar si el delantero continuará o no vinculado a la institución.



“Con (Carlos) Tevez nos juntaremos a tomar mate o a comer. Creo que en mi barrio y en el de él también, todavía se juega 'a la pelota'”, graficó.



“Me gustaría saber si él (Tevez) todavía tiene ganas de 'jugar a la pelota', porque hace dos años pareciera que las perdió. Pero no tenemos muchos secretos y hablaremos”, puntualizó Riquelme.